2019-06-11T10:16:31+03:00
Общество

Ломая стереотипы: тюменские толстушки примут участие в конкурсе красоты

Мечты моделей нестандартных размеров могут стать явью
Алексей КОСЕНЧУК
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Конкурс Мисс Plus Size. Фото: https://vk.com/plussizetymenКонкурс Мисс Plus Size. Фото: https://vk.com/plussizetymen
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«Хорошего человека должно быть много». Такому принципу будут следовать тюменские «неформатные» модели, чей размер одежды составляет от 48-го и выше. Девушки-толстушки в возрасте от 18 лет примут участие в кастинге конкурса «Мисс PLUS SIZE», который пройдёт сегодня, 11 июня, в одном из тюменских ресторанов.

- Каждая или почти каждая девочка мечтает стать Королевой Красоты, и особенно сильна эта мечта у тех девочек, которые по каким-то причинам не подходят под общепринятые «модельные» стандарты, - рассказывают организаторы. – А ведь так хочется выйти на подиум, сверкнуть глазками в зрительный зал, поймать на себе восхищенные взгляды. Именно для таких девочек мы проводим в различных городах России конкурсы красоты Мисс Plus Size. Красивые, веселые, замечательные и очаровательные девушки, обладательницы пышных форм, могут наконец-то осуществить свою мечту, и выйти на подиум конкурса красоты.

MISS PLUS SIZE. Фото: https://vk.com/plussizetymen

MISS PLUS SIZE. Фото: https://vk.com/plussizetymen

Финалистка сможет принять участие во Всероссийском конкурсе красоты, а также получить контракт с модельным агентством и денежный приз.

- В рамках конкурсного дефиле, на подиум впервые выйдут модели с пышными формами! С демонстрацией своих новых коллекций выступят уральские дизайнеры и бренды, которые шьют одежду для пышек и обладают широким размерным диапазоном! Бодипозитив в России набирает обороты, модели «плюс сайз» всё чаще мелькают на обложках глянцевых журналов! – сообщают организаторы.

По их словам, конкурс – социально значимый проект, который не сможет оставить равнодушными тюменок. За время подготовки к конкурсу «пышки» смогут почувствовать себя Королевой, изменить жизнь к лучшему, добавив в неё красок и эмоций, и познакомиться с интересными людьми, в числе которых – педагоги, мастера, дизайнеры, стилисты, психологи и хореографы.

Чтобы принять участие в конкурсе (а вы ещё можете это сделать), нужно написать в личные сообщения организатору Анастасии Шатровой и отправить ФИО, возраст, номер телефона и две фотографии (портрет и в полный рост). Для кастинга необходимо подготовить презентацию о себе в произвольной форме. Подробности можно узнать в официальной группе конкурса.

Какая тюменская толстушка сможет пробить себе дорогу в модельный бизнес – узнаем совсем скоро!

ИСТОЧНИК KP.RU

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