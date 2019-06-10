Летние раскопки в городе: кто восстановит территорию после ремонта на сетях в Тюмени

Раскопки в Тюмени не редкость, будь то аварии на сетях или плановые работы, которые проводят различные организации типа УСТЭК или «Тюмень Водоканал». Кто и в какие сроки должен восстановить благоустройство после них, разбиралась «Комсомольская правда – Тюмень».

КТО В ОТВЕТЕ ЗА РАСКОПКИ

Если раньше компании должны были обращаться за разрешением на производство земляных работ, то сейчас действует уведомительный характер. Тем не менее, контроль за восстановлением нарушенного благоустройства остался неизменным – за всем следят городские управы и департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Об этом сообщил Александр Сухомяткин, руководитель управы Восточного округа во время Дня депутата, посвященного организации теплоснабжения в Тюмени. А вот восстанавливать территорию должны те же организации, что проводили раскопки, независимо от того, зимой они работали или летом.

- После любых раскопок мы обязательно принимаем ровность поверхности, уплотнение слоев, особенно на проезжей части, замеряем толщину асфальта. Специализированная организация также делает анализ по водонасыщению и уплотнению асфальта. Мы «закрываем» раскопки только после того, как будет предоставлен такой анализ. Все управы эту работу осуществляют на постоянной основе в ежедневном режиме без выходных и праздников, - пояснил Александр Сухомяткин.

Еще до начала земляных работ управа округа, где проводятся мероприятия, выдает организации информацию о том, как должно быть восстановлено нарушенное благоустройство. Она зависит от того, где проводились раскопки – на газоне, тротуаре, проезжей части. А организация, перед тем как раскапывать площадку, фиксирует ее состояние, чтобы потом восстановить все в прежнем варианте. Фиксируются территория земельного участка, элементы благоустройства, в том числе и малые архитектурные формы, а также зеленые насаждения.

ЗИМОЙ ИЛИ ЛЕТОМ

В зависимости от того, в зимний период проводились работы или в летний, нарушенное благоустройство будет восстанавливаться по-разному.

Так, зимой, с 15 октября по 15 апреля, идет только временное благоустройство. Летом же все раскопки восстанавливают в окончательном варианте. По словам Александра Сухомяткина, зимой любые работы восстанавливаются ощебенением либо бетонированием проезжей части, газоны просто засыпаются песком, чтобы людям и транспорту было удобнее передвигаться. Сделать это обязаны за семь дней с даты окончания земляных работ. Ну а в летний период, с 15 апреля по 1 июня, те же организации возвращаются к восстановлению нарушенного благоустройства – кладут, если требуется асфальт, устанавливают малые архитектурные формы, засаживают газон и т.д.

Если будет выявлено какое-то нарушение, например, просадка грунта, повреждения асфальта, незасеянный газон и так далее, то в течение недели организация должна исправить ситуацию в рамках гарантийного срока. Он составляет два года.

ПРОСТО ЦИФРЫ

В прошлом году в Тюмени раскопки проводились 4414 раз, причем 379 земляных работ были на проезжей части, а остальные 4035 на территории имущественных комплексов. По статистике, основные раскопки проводила УСТЭК.

Как отметил руководитель управы, наблюдается общая тенденция уменьшения количества раскопок, хотя в отношении УСТЭК есть небольшое повышение не более 5%.

В зимний период в городе произвели 1932 раскопки. На проезжей части их было 155, на территории имущественных комплексов – 1777.

По данным на 3 июня, проверку прошли все участки. Как показал анализ, они восстановлены в срок независимо от объема и соответствуют нормативным требованиям.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Если тюменцы обнаружили недочеты в проведенных работах, например, на месте провалился грунт или пошел трещинами асфальт, оставить соответствующее сообщение можно на сайте «Тюмень – наш дом» или в группе портала в соцсетях.

Все обращения обрабатываются, по ним проводится проверка управами округа либо департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта. При подтверждении информации организация, которая недолжным образом благоустроила территорию, в рамках гарантийного срока восстановит ее.