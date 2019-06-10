Велофестиваль – 2019 в Тюмени: велопарад, викторины, папм-трек, ценные призы и подарки

В День России, 12 июня, тюменцы традиционно станут участниками праздника велосипедного спорта. На центральной площади города будет дан старт массовому заезду любителей двухколесного транспорта, который продолжится вело-фестивалем. Во сколько, куда и почему стоит прийти на праздник в материале «Комсомольской правды-Тюмень».

ВЕЛОПАРАД

Как рассказал начальник отдела по спорту департамента по спорту и молодежной политики администрации города Сергей Борисевич, в рамках празднования Дня России для жителей Тюмени подготовлен целый комплекс мероприятий. Уже с 9 часов на площади у правительства региона зазвучит музыка. С 10 часов начнется регистрация участников велопарада, которая продлится в течение 60 минут.

- Всего на велопарад заявилось 3000 участников. С каждым годом их число увеличивается. С момента объявления о проведении очередного массового заезда, поступило много звонков от горожан относительно деталей участия в мероприятии, - рассказал Сергей Борисевич.

Он подчеркнул, что официальный старт будет дан в 11 часов. Участникам предстоит преодолеть дистанцию протяженностью около 4 км. Колонна велосипедистов проследует от правительства по улицам: Водопроводной, Республики, Перекопской, Ленина, Орджоникидзе и закончится на улице Водопроводной.

Маршрут движения участников велопарада. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

Важной частью мероприятия станет розыгрыш ценных призов. При регистрации участникам выдадут номера, где будут выделены места для фишек-наклеек, заработать которые участники смогут в конкурсах и мероприятиях. Первую фишку наклеют на номер все участники велопарада. Заполненный жетон затем обменивается на сертификат для участия в розыгрыше подарков.

ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ

Помимо самого заезда участников ждет вело-фестиваль. В рамках него пройдет увлекательная викторина на знание спортивной истории Тюмени и Тюменской области. Параллельно будут работать площадки ГТО и воркаута. Тюменцы также могут попробовать свои силы на папм-треке.

- В прошлом году по элементам памп-трека проехалась участница заезда в возрасте 72 лет и осталась очень довольная этой площадкой. Уверены, что и в этом году специальную велосипедную трассу, представляющую собой чередование ям, кочек и контруклонов оценят многие, - рассказал депутат Гордумы, председатель Федерации велосипедного спорта Тюменской области Юрий Баранчук.

Отдельную дистанцию организуют и для самых маленьких участников. Фото пресс-службы администрации города

Он добавил, что особое внимание уделят и самым маленьким участникам мероприятия. Если в основном велопараде смогут принять участие дети, начиная с 10 лет, то для более младших определена отдельная дистанция.

- Это, прежде всего, вопрос безопасности. У нас был печальный опыт, когда мама решила, что ее малыш обязательно должен участвовать. Нам пришлось на два часа закрыть город, чтобы дать возможность участнику на трехколесном велосипеде завершить дистанцию.

Народный избранник также призвал всех участников прибыть на велопарад в необходимой защите, а именно в специальном шлеме. По его мнению, не нужно стесняться этого. Напротив, необходимо каждый раз выезжая на велосипеде помнить о своей безопасности.

Участников призывают не пренебрегать безопасностью и быть в специальном шлеме. Фото пресс-службы администрации города

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подготовка к велопараду для сотрудников ГИБДД начнется уже накануне, 11 июня. Жителей домов, проживающих в квадрате улиц, где пройдет заезд, просят не парковать автомобили.

- Мы также призываем участников мероприятия с самого утра пересесть на двухколесный транспорт, воздержаться от передвижения на автомобиле. Поскольку будут определенные сложности с парковкой. Либо, как минимум, не пытаться оставить машину возле главной площади, - отметил инспектор полка ДПС ГИБДД УМВД по Тюмени Иван Доценко.

Подготовка к велопараду для сотрудников ГИБДД начнется с вечера 11 июняФото: Кира Санникова

Он добавил, что Госавтоинспекция постарается как можно комфортнее провести велопарад. Весь город перекрываться сразу не будет. Участки улиц будут закрываться поэтапно, чтобы как можно меньше создать неудобств другим участникам дорожного движения. Контролировать 15 патрулей.

Для обеспечения безопасности всю территорию проведения велопарада также огородят турникетами. Участники пройдут через специальные рамки. Всего их будет установлено порядка 10, в местах наибольшей проходимости по две, наименьшей - по одной.

- Призываем всех участников отнестись с пониманием и приехать с запасом времени, а не под самый старт велопарада. Это позволит избежать толкучки, спешки и каких-то неприятных эмоций, - отметил Баранчук.

Участки улиц, где пройдут велопарад, будут закрывать поэтапно. Фото пресс-службы администрации города

Депутат подчеркнул, что наряду с сотрудниками ГИБДД на маршруте также будут находиться 45 волонтеров. Еще 75 ребят займутся выстраиванием колонны на старте. Всего на велопараде задействуют 130-140 волонтеров, определить которых не заставит труда по ярким желто-белым футболкам.

Кроме того, на протяжении всего мероприятия будет работать медицинская палатка, сервис по устранению поломок на велосипеде, точки по обеспечению питьевой водой и места общего пользования.