2019-06-09T11:37:52+03:00
Происшествия

Семь заключённых доставили в больницу после пожара в колонии №1 в Тюмени

Жертв в закрытом учреждении удалось избежать
Алена Кульмухаметова
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Шесть заключённых уже вернулись в колонию из больницы. Фото из соцсети ВКонтактеШесть заключённых уже вернулись в колонию из больницы. Фото из соцсети ВКонтакте
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Возгорание в колонии №1 города Тюмени случилось глубокой ночью с субботы на воскресенье 9 июня. Из следственного изолятора исправительного учреждения, что располагается на улице Ялуторовская дом 46, эвакуировали 16 осужденных.

Ранее было известно о 17 пострадавших. Семь человек доставили в больницу, где четверым поставили диагноз отравление продуктами горения и состояние здоровья средней тяжести. Один заключённый находился в тяжёлом состоянии.

Начальник пресс-службы УФСИН по Тюменской области Василий Журавлёв сообщил корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень», что на полдень 9 июня в больнице в состоянии средней тяжести здоровья под охраной сотрудников спецучреждения находится один заключённый. Шесть вернулись в колонию.

- В 0.08 минут в следственном изоляторе исправительной колонии было зафиксировано задымление. Немедленно были эвакуированы 16 осужденных, что находились в горящем здании. Их распределили по запираемым помещениям. В это же время о возгорании было сообщено в региональное МЧС. К тушению приступили сотрудники пожарной части колонии. Благодаря их слаженным действиям обошлось без погибших. Возгорание удалось потушить собственными силами до приезда коллег из МЧС в 0.30 часов, - прокомментировал Василий Журавлёв.

Он также отметил, что семь человек из 16 эвакуированных с подозрением на отравление продуктами горения под охраной колонии на каретах скорой помощи были доставлены в больницу. Предварительной причиной пожара в пресс-службе УФСИН по Тюменской области назвали замыкание электропроводки.

По информации МЧС России по Тюменской области, вызов о пожаре в колонии поступил в начале первого часа ночи. Горело кирпичное здание 30*10 метров следственного изолятора.

Добавим, что исправительная колония-1 УФСИН расположена в самом центре города Тюмень. Режим содержания – строгий. Лимит наполнения учреждения составляет 1325 человек.

На территории исправительного учреждения действует православная часовня «Всех Святых» и молельная комната. В колонии функционирует внутреннее кабельное телевидение, работает библиотека для осужденных и есть клубное помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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