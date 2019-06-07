2019-06-07T16:28:15+03:00
Звезды

В тюменский Музейный комплекс им. И.Я. Словцова привезли старинные сокровища

Выставка пока монтируется, но мы успели заглянуть в закулисье [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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В тюменский Музейный комплекс им. И.Я. Словцова привезли бесчисленные сокровищаВ тюменский Музейный комплекс им. И.Я. Словцова привезли бесчисленные сокровищаФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Поистине царский подарок приготовил на День независимости России и 75-летие Тюменской области Музейный комплекс им. И.Я. Словцова. 12 июня 2019 года здесь откроется масштабная передвижная экспозиция «Сокровища музеев России», где история российского искусства предстанет во всём своём многообразии.

Идёт монтаж выставки Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Идёт монтаж выставкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Многие из шедевров живописи ранее были скрыты от глаз россиян или не покидали пределов своих регионов, зато сейчас насладиться картинами смогут все желающие.

Работать выставка будет с 12 июня по 4 августа 2019 Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Работать выставка будет с 12 июня по 4 августа 2019Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Как отметила искусствовед Наталья Павлова, проект полностью перевернёт представление тюменцев о том, что в музеях регионов России хранится что-то «второсортное».

- Все знают, что существуют имперские музеи – такие, как Эрмитаж и Третьяковка, но в России есть немало музеев русской живописи, - рассказывает Наталья Александровна. – Для этого проект и возник – познакомить россиян с тем, что хранится в России. Зачастую бывает так: поедем в Москву, Петербург, а то у нас не очень интересно. Но это далеко не так, и проект это подтверждает.

Пейзажи Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ПейзажиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Экспозиция будет находиться на пятом этаже Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Экспозиция будет находиться на пятом этажеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменцы смогут увидеть русское искусство в период XVIII века – начала XX века. Другими словами, известный во всём мире «русский авангард», в т.ч. и советскую живопись. Раньше она называлась «социалистическим реализмом», а сейчас – «отечественным искусством».

- Никто не подозревает: когда эти картины оказываются за рубежом, там собираются огромные очереди, чтобы посмотреть на мастерство русских художников. В этих картинах энергия жизни, идеал. Когда в Европе была великая депрессия и практически не существовало грандиозных полотен, в СССР они существовали, поэтому всем будет интересно взглянуть на страницу нашей изобразительной истории.

Здесь и портреты известных личностей Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Здесь и портреты известных личностейФото: Алексей КОСЕНЧУК

На выставке «Сокровища музеев России» посетители познакомятся с работами художников А. Антропова, И. Крамского, И. Левитана, И. Айвазовского, С. Виноградова, И. Горюшкина-Сорокопудова, И. Билибина, А. Лентулова, Ю. Пименова, П. Оссовского, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры.

Выставка пока монтируется Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Выставка пока монтируетсяФото: Алексей КОСЕНЧУК

Здесь представлены портреты, пейзажи, исторические полотна и жанровые сцены из Пермского государственной картинной галереи, Омский музей имени Врубеля, и полотна из малых городов – например, Суздаля и Рыбинска. Свои произведения покажет и Тюмень.

Советски период Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Советски периодФото: Алексей КОСЕНЧУК

Отметим, что выставка создана в рамках Национального проекта «Культура» Патриаршим советом по культуре при участии проекта «Россия – Моя история», Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и Фонда «Прорыв». Тюмень первой принимает экспозицию, а затем, в течение полугода, выставка отправится в путешествие ещё по семи городам России.

Историческое полотно Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Историческое полотноФото: Алексей КОСЕНЧУК

Красочные картины можно увидеть в Музейном комплексе Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Красочные картины можно увидеть в Музейном комплексеФото: Алексей КОСЕНЧУК

КОНКРЕТНО

Работать выставка будет с 12 июня по 4 августа 2019 года на пятом этаже Музейного комплекса И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) с 11 утра до 20 часов вечера. Вход: свободный. 6+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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