Николай Брыкин: развитие сельских территорий – главная задача новой государственной программы

Общий объём финансового обеспечения по государственной программе РФ комплексного развития сельских территорий на период 2020-2025 года составит более 2 трлн 288 млрд рублей. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» рассказал депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ от Тюменской области Николай Брыкин во время встречи с руководителем партии «Единая Россия» в Тюмени Андреем Артюховым. Программу реализуют за счёт средств федерального бюджета (1 трлн 161 млрд), бюджетов субъектов РФ (174 млрд рублей) и внебюджетных источников в размере 1 трлн 52 млрд рублей. Впервые в истории такая программа охватит абсолютно все российские регионы.

По словам депутата, главная задача программы – развитие сельских территорий, в том числе транспортной и инженерной инфраструктуры, а также благоустройство.

- История этой программы началась в 2018 году, когда Президент России Владимир Путин посетил Ставропольский край и встретился с тружениками села, - рассказывает Николай Гаврилович. – После того, как он пообщался с жителями, Владимир Владимирович дал поручение правительству РФ, чтобы предусмотреть новую программу по развитию сельских территорий до 2025 года.

Николай Брыкин отметил, что в России всегда было бюджетное финансирование развития сельского хозяйства, но в нём не было отдельной строки про сельское хозяйство.

- Люди, живущие на селе, тоже хотят, чтобы у них был газ, тёплая вода и все социальные блага, которыми пользуются жители городов. Если мы посмотрим на историю Российской империи и СССР, то там уделялось большое внимание развитию сельского хозяйства, - подчеркнул депутат.

В пример он привёл Ирландию, где не так давно побывал с рабочим визитом по обмену делегациями. Порядка 80% людей, работающих в в сельском хозяйстве, заняты в животноводстве. По его словам, в графствах представлены порядка 140 тысяч сельских предприятий, которые дают не только доход стране и графству, но и развивают территории.

По программе комплексного развития сельских территорий на период 2020-2025 года планируется улучшение жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов, сохранение доли численности сельского населения на уровне не менее 25,3%, а также решение вопросов по обучению специалистов для работы на селе. Ранее затраты по обучению брали на себя предприятия, но теперь государство будет оплачивать это в размере не менее 30% от затраченной суммы. То же самое касается и практики на сельхозпредприятия: отныне государство возьмёт на себя 70% затрат.

- Если взять посёлки городского типа и села, то у них сейчас разные условия, а людям хочется жить сегодня и сейчас, - отмечает Николай Брыкин. – Раньше этого не было, но теперь социальные условия (например, спортивные объекты и больницы) будут активнее строиться. Как депутат, я доволен, что президент и правительство обратило внимание на эту проблему. Благодаря программе планируется выправить и демографический провал, который произошёл в 90-х годах.

Помимо встречи с Андреем Артюховым,во время рабочей поездки в Тюменскую область Николай Брыкин встретился с и с фермерами, и с директором департамента агропромышленного комплекса Владимиром Чейметовым. Сегодня же у депутата запланирована встреча с главой Нижнетавдинского района по вопросам развития госпрограммы, а затем и с активом депутатов сельских территорий.

По окончании рабочей поездки Николай Брыкин планирует подготовить итоговый документ по вопросам реализации государственной программы для подачи в «Единую Россию».

КСТАТИ

Помимо работы над государственной программой, Николай Брыкин возглавляет комиссию по разработке законодательства по борьбе с наркотиками и реабилитации наркозависимых. По его словам, в ближайшее время состоится очередной заседание по вопросам усиления ответственности за появляющиеся «спайсы» и другие опасные вещества, дурно влияющие на организм человека.

- Есть много предложений по лечению больных наркоманией, и мы это обсуждаем с заместителями Министерства здравоохранения РФ, главным наркологом РФ, специалистами ФСИН, прокуратуры, экспертами и обществом, - отметил Николай Брыкин. – Например, мы хотим законодательно снизить сроки тем, кто приобретал наркотики не для дальнейшей перепродажи, а для себя, сейчас программа проходит чтение. Кроме того, сроки будут пересматриваться и тем, кто решит добровольно проходить лечение от наркозависимости.