Как тюменцам пережить сезон опрессовок и какой водонагреватель купить в 2019 году
Лето у тюменцев ассоциируется не только с жарой, ночными прогулками и Днём города, но и с отключением горячей воды. По старой доброй традиции во время опрессовок горожане достают из закутков кастрюли и ковшики, чтобы мало-мальски помыться. Однако для тех, кому надоело возиться с тазиками, человечество придумало водонагреватели, продажи которых возрастают именно в летний период. Для потенциальных покупателей бойлеров «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила небольшой обзор цен. Так вам будет проще сориентироваться в покупке.
ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
Водонагреватели, в основном, делятся на два типа: проточные и накопительные. Для начала рассмотрим цены проточных нагревателей в Тюмени. Они наиболее компактные, их удобно и просто монтировать, т.к. отсутствует объёмный бак, можно взять с собой на дачу или съёмную квартиру. В таких бойлерах холодная вода проходит сквозь корпус, нагревается с помощью ТЭНов и поступает в смеситель. Большой минус – расход электричества.
В тюменских сантехнических магазинах цена на «проточку» начинается от 2,5 тысяч рублей (фирмы Thermex, Electrolux, Garanterm) и может достигать 8-и, а то и 10 тысяч рублей. Колба таких бойлеров сделана из термостойкого пластика, в комплекте – набор аксессуаров. Цена зависит от мощности проточного водонагревателя (от 3,5 до 7 кВт) и количества точек подключения.
Цена проточных водонагревателей в тюменских сетевых магазинах начинается от 2,8 тысяч рублей (Hyundai, Zanussi. Thermex). Чуть дороже, за 3,2 тысячи рублей, можно купить водонагреватель помощнее – до 5 кВт и производительностью 2,9 л/мин в месте. В 9 тысяч рублей вам обойдётся проточный нагреватель мощностью нагрева 6 кВт, производительностью 3,4 л и электронным дисплеем.
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
Накопительные водонагреватели – это бойлеры с объёмными баками для воды. Их крепят на стену, но, если объём достигает 150 литров, устанавливают на пол. Сделать это самостоятельно у вас вряд ли получится (если, конечно, не золотые руки), так что потребуется помощь специалистов. Накопительный водонагреватель подаёт только горячую воду в смеситель, который смешивает её с холодной, а регулировка температуры проходит точно так же, как при пользовании централизованным горячим водоснабжением, то есть с помощью смесителя.
Теперь рассмотрим цены накопительных водонагревателей на средний объём в 80 литров. В специализированных тюменских сантехнических магазинах цена на бойлеры начинается от 6690 рублей: всё зависит от фирмы-изготовителя и «внутренностей» водонагревателя. Так, бойлеры фирмы Edisson обойдутся в 6690 рублей, Garanterm – 7090 рублей, Thermex – 7190 рублей, Ariston – свыше 10 тысяч рублей. Баки тех, что подешевле, сделаны из эмалированной стали, подороже – из биостеклофарфора и нержавейки. Более того, дорогие водонагреватели включают в себя дополнительные функции (механическое управление, защита от детей, электронный дисплей, долгий срок гарантии и т.д.).
В крупных тюменских сетевых магазинах, продающих бытовую технику, цена практически не отличается, разве что на 200 рублей. Здесь стоимость накопительного водонагревателя начинается от 6,5 тысяч рублей, но и производят бойлеры другие фирмы (Heateq, Zanussi, Polaris). Последний можно купить аж за 15 тысяч рублей, и это ещё со скидкой. Цена зависит и от мощности нагрева: у относительно бюджетных водонагревателей она составляет 1,5 кВт, у дорогих – 2,5 кВт.
КСТАТИ
Эксперты сайта бесплатных объявлений «Авито» выяснили, что спрос на водонагреватели в Тюмени за год увеличился на 1,3%, однако предложение сократилось на 2,1%. Кроме того, бойлеры подорожали на 4,8% и его средняя стоимость на рынке составляет 8120 рублей. В целом по России цена осталась на уровне прошлого года и составляет 7430 рублей, спрос вырос на 1,8%, а предложение сократилось всего на 0,3%. Дороже всего водонагреватель обойдётся жителям Красноярска (11490 рублей), дешевле всего – жителям Ульяновска (4320 рублей.).
И НАПОСЛЕДОК
С 4 июня в Тюмени стартовал второй этап опрессовок. Он предполагает отключение горячей воды в центральной части города, начиная от улицы Одесской и в сторону улицы Семакова. Две недели без горячего водоснабжения предстоит прожить жителям домов по улицам: Водопроводной, Володарского, Герцена, Дзержинского, Даудельной, Достоевского, Кирова, Ленина, Орджоникидзе и других. Вернётся горячая вода в дома тюменцев не позднее 17 июня. За две недели опрессовочных работ коммунальщики должны выполнить работы по промывке водоподогревателей, провести гидравлические испытания внутридомовых коммуникаций и, при необходимости, провести соответствующие ремонтные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU