Как тюменцам пережить сезон опрессовок и какой водонагреватель купить в 2019 году

Лето у тюменцев ассоциируется не только с жарой, ночными прогулками и Днём города, но и с отключением горячей воды. По старой доброй традиции во время опрессовок горожане достают из закутков кастрюли и ковшики, чтобы мало-мальски помыться. Однако для тех, кому надоело возиться с тазиками, человечество придумало водонагреватели, продажи которых возрастают именно в летний период. Для потенциальных покупателей бойлеров «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила небольшой обзор цен. Так вам будет проще сориентироваться в покупке.

ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Водонагреватели, в основном, делятся на два типа: проточные и накопительные. Для начала рассмотрим цены проточных нагревателей в Тюмени. Они наиболее компактные, их удобно и просто монтировать, т.к. отсутствует объёмный бак, можно взять с собой на дачу или съёмную квартиру. В таких бойлерах холодная вода проходит сквозь корпус, нагревается с помощью ТЭНов и поступает в смеситель. Большой минус – расход электричества.

В тюменских сантехнических магазинах цена на «проточку» начинается от 2,5 тысяч рублей (фирмы Thermex, Electrolux, Garanterm) и может достигать 8-и, а то и 10 тысяч рублей. Колба таких бойлеров сделана из термостойкого пластика, в комплекте – набор аксессуаров. Цена зависит от мощности проточного водонагревателя (от 3,5 до 7 кВт) и количества точек подключения.

Цена проточных водонагревателей в тюменских сетевых магазинах начинается от 2,8 тысяч рублей (Hyundai, Zanussi. Thermex). Чуть дороже, за 3,2 тысячи рублей, можно купить водонагреватель помощнее – до 5 кВт и производительностью 2,9 л/мин в месте. В 9 тысяч рублей вам обойдётся проточный нагреватель мощностью нагрева 6 кВт, производительностью 3,4 л и электронным дисплеем.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Накопительные водонагреватели – это бойлеры с объёмными баками для воды. Их крепят на стену, но, если объём достигает 150 литров, устанавливают на пол. Сделать это самостоятельно у вас вряд ли получится (если, конечно, не золотые руки), так что потребуется помощь специалистов. Накопительный водонагреватель подаёт только горячую воду в смеситель, который смешивает её с холодной, а регулировка температуры проходит точно так же, как при пользовании централизованным горячим водоснабжением, то есть с помощью смесителя.

Теперь рассмотрим цены накопительных водонагревателей на средний объём в 80 литров. В специализированных тюменских сантехнических магазинах цена на бойлеры начинается от 6690 рублей: всё зависит от фирмы-изготовителя и «внутренностей» водонагревателя. Так, бойлеры фирмы Edisson обойдутся в 6690 рублей, Garanterm – 7090 рублей, Thermex – 7190 рублей, Ariston – свыше 10 тысяч рублей. Баки тех, что подешевле, сделаны из эмалированной стали, подороже – из биостеклофарфора и нержавейки. Более того, дорогие водонагреватели включают в себя дополнительные функции (механическое управление, защита от детей, электронный дисплей, долгий срок гарантии и т.д.).

В крупных тюменских сетевых магазинах, продающих бытовую технику, цена практически не отличается, разве что на 200 рублей. Здесь стоимость накопительного водонагревателя начинается от 6,5 тысяч рублей, но и производят бойлеры другие фирмы (Heateq, Zanussi, Polaris). Последний можно купить аж за 15 тысяч рублей, и это ещё со скидкой. Цена зависит и от мощности нагрева: у относительно бюджетных водонагревателей она составляет 1,5 кВт, у дорогих – 2,5 кВт.

КСТАТИ

Эксперты сайта бесплатных объявлений «Авито» выяснили, что спрос на водонагреватели в Тюмени за год увеличился на 1,3%, однако предложение сократилось на 2,1%. Кроме того, бойлеры подорожали на 4,8% и его средняя стоимость на рынке составляет 8120 рублей. В целом по России цена осталась на уровне прошлого года и составляет 7430 рублей, спрос вырос на 1,8%, а предложение сократилось всего на 0,3%. Дороже всего водонагреватель обойдётся жителям Красноярска (11490 рублей), дешевле всего – жителям Ульяновска (4320 рублей.).

И НАПОСЛЕДОК

С 4 июня в Тюмени стартовал второй этап опрессовок. Он предполагает отключение горячей воды в центральной части города, начиная от улицы Одесской и в сторону улицы Семакова. Две недели без горячего водоснабжения предстоит прожить жителям домов по улицам: Водопроводной, Володарского, Герцена, Дзержинского, Даудельной, Достоевского, Кирова, Ленина, Орджоникидзе и других. Вернётся горячая вода в дома тюменцев не позднее 17 июня. За две недели опрессовочных работ коммунальщики должны выполнить работы по промывке водоподогревателей, провести гидравлические испытания внутридомовых коммуникаций и, при необходимости, провести соответствующие ремонтные работы.