Формула детского выздоровления

3 июня в гостях у ребят из детского лечебно-реабилитационного центра «Верхний бор» в Тюмени побывали представители Российского детского фонда и ООО «РН-Уватнефтегаз». На «Праздник дружбы» гости приехали с подарками, которые будут радовать детей всё лето.

В празднике приняли участие дети разного возраста: реабилитация в центре рассчитана на ребят от полутора до 18 лет, которые получают лечение при заболеваниях органов дыхания и лор-органов, а также при различных проявлениях туберкулезной инфекции. На территории центра расположен спальный корпус с игровыми комнатами и корпус со специализированными медицинскими кабинетами. Детям обеспечен санаторный режим с максимальным пребыванием на свежем воздухе, лечебная физкультура, массаж, витамины и медикаментозное лечение по показаниям.

Открывая праздничное мероприятие, заместитель председателя Тюменского регионального отделения Российского детского фонда Галина Сушинских сказала, даже немного заинтриговав ребят, что тот подарок, который фонд смог сделать благодаря постоянному партнеру и главному спонсору - нефтедобывающему предприятию, придется им по душе.

- Несмотря на то что первое июня прошло, праздники у вас продолжаются, - продолжила тему начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и недропользования ООО «РН-Уватнефтегаз» Наталья Шарапова. - Совместно с Российским детским фондом мы решили подарить вам велосипеды и самокаты. Осваивайте новую технику, а те, кто уже умеет кататься, учите малышей. Чувство радости благотворно влияет на здоровье и способствует скорейшему выздоровлению. Поэтому желаю вам быть здоровыми, счастливыми и поскорее вернуться домой.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов выразил благодарность одной из самых социально ориентированных компаний страны и ее дочернему обществу, реализующему Уватский проект, добавив, что сотрудники предприятия делают огромный вклад в благополучие страны, не забывая и о самых маленьких ее гражданах.

После выступления фокусника и повелительницы мыльных пузырей детвору ждали подарки. Радостные лица мальчишек и девчонок, катающихся на новых велосипедах и самокатах, стали подтверждением тому, что с подарком взрослые угодили.

- С санаторием «Верхний бор» и Российским детским фондом мы сотрудничаем с 2014 года, - рассказала Наталья Шарапова. - Наша программа благотворительности реализуется по различным направлениям - спорт, здоровье, образование, поддержка коренных малочисленных народов Севера и другим. Мы также поддерживаем такие программы, как «Портфель первокласснику», проекты, ориентированные на работу с детьми и малоимущими семьями.

Отрадно наблюдать, как подобные благотворительные проекты дают детям стимул к выздоровлению и надежду на то, что благодаря этой помощи удастся перейти на светлую полосу в жизни.