Стало известно, почему у жителей тюменских новостроек тариф на тепло выше

В Тюмени в соседних домах значительно различается плата за тепло. Недоумение тюменцев, почему так происходит, разрешил директор областного департамента тарифной и ценовой политики Евгений Карташков. Накануне, 4 июня, он выступал в рамках Дня депутата, посвященного организации теплоснабжения в Тюмени, и объяснил, как устанавливается плата за отопление.

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ

По словам Евгения Карташкова, рост тарифов ежегодно ограничивается федеральными нормами. К слову, в этом году с 1 июля он не должен превысить 2%.

- Для того чтобы понять, соблюдено ли ограничение, нужно сравнить платеж в текущем году с платежом в декабре предыдущего года. И чтобы соблюсти ограничение, в Тюменской области установлены льготные тарифы. Хотя экономически обоснованный тариф, конечно, выше. Вся разница возмещается из регионального бюджета, - пояснил он.

Евгений Карташков обратился к истории ценообразования в теплоснабжении. До 2017 года в Тюмени было два тарифа – для пользователей магистральных сетей и для пользователей распределительных сетей. Первых, к слову, значительно меньше, чем вторых. Экономически обоснованный тариф для них составлял 886 и 1475,22 руб./Гкал соответственно, а льготный - 828 и 1132 руб./Гкал. Но в 2017 году в Тюмени появилась единая теплоснабжающая организация и сети перестали делиться на распределительные и магистральные, так что, по сути, экономически обоснованный тариф стал единым для всех и составил с 1 июля 1610,68 руб./Гкал.

- Если бы первым потребителям мы тариф оставили единым, то рост платежей для них составил бы 82%, а для вторых – 9,2%. Но мы помним, что рост платы ограничивается. На тот момент ограничение составляло 5,4%. Соответственно, потребителям магистральных сетей мы сделали льготный тариф 873,59 руб./Гкал, а потребителям распределительных сетей – 1193,45, - прокомментировал Карташков.

НОВОСТРОЙКАМ НЕ ПОВЕЗЛО

Поскольку рост платы ограничивается при сравнении ее с предыдущим платежом, с новостройками возникает проблема.

- Если житель купил квартиру в новостройке, он никогда раньше не оплачивал услугу отопления, соответственно, сравнивать не с чем. В итоге для расчета платы за услугу у него применяется экономически обоснованный тариф, а не льготный. Иначе никак, установление льготного тарифа в таких случаях не будет основано на законе. Поэтому и получается такая разница в тарифах, - пояснил директор департамента.

Например, если один тюменец купил квартиру в августе 2016 года, то он начал оплачивать тепло по тарифу 1475,22 руб./Гкал. Тогда на следующий год ему был установлен уже льготный тариф – 1564,87 руб./Гкал. Но если даже рядом стоящий дом введен на год позже, то и с ним повторяется та же ситуация – берется экономически обоснованный тариф, действующий в этом году.

В качестве примера Евгений Карташков привел жилой комплекс «Олимпия» на Доме обороны и стоящие рядом старые пятиэтажки. В домах по улице Полевой 105к.1,3,5,6, введенных в эксплуатацию 20 мая 2016, сегодня действует льготный тариф 1564,87 руб./Гкал, а в домах по улице Полевой, 105 и 105к.2 - 1652,38 руб./Гкал, поскольку построены они были в январе 2017 года. В то же время дома по улице Комбинатской, 38 и 42а платят по льготному тарифу 1268,30 руб./Гкал, так как были построены еще в 1956 и 1980 годах.

РЕШИТ ЛИ ПРОБЛЕМУ КОТЕЛЬНАЯ

Решение строить или нет свою котельную, застройщики принимают самостоятельно. И, как отметил Евгений Карташков, анализ показывает, что стоимость тепла в таком случае действительно может быть дешевле. Но не стоит забывать о том, что ей через какое-то время потребуется восстановление.

- Через несколько лет можно столкнуться с тем, что котельная потребует ремонта. Если она принадлежит собственникам как общедомовое имущество, то им нужно будет проголосовать, а денежные вопросы на таких голосованиях обычно решаются не очень просто, - добавил ложку дегтя директор департамента.