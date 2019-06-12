«Мост дружбы», митинг-концерт и массовые гуляния: как тюменцы празднуют День России на Цветном бульваре

Тысячи тюменцев сегодня, 12 июня, вышли на улицы города, чтобы отпраздновать один из главных праздников года – День России. С самого раннего утра на Цветном бульваре было не протолкнуться: каждый хотел своими глазами увидеть национальные подворья, которые открылись в рамках юбилейного XXV фестиваля «Мост дружбы». Представители татарской, азербайджанской, украинской, чувашской, белорусской, армянской, немецкой, цыганской и других диаспор удивляли горожан национальными танцами, вкуснейшими блюдами местной кухни и яркими танцами.

«МОСТ ДРУЖБЫ»

- Вся история освоения наших территорий – это история, когда народы, жившие на территории современной Тюменской области, делали одно общее дело, - отметил губернатор Александр Моор. – Благодаря этому сегодня мы живём одной большой дружной многонациональной семьёй в экономически развивающейся Тюменской области. Нам нечего делить, что сегодня и демонстрирует этот праздник.

Русское подворьеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Юрий Конев, Александр Моор, Виктор Рейн и Сергей Корепанов (слева направо)Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Глава города Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что проведение фестиваля «Мост дружбы» уже стало доброй традицией. Именно в этот день, 12 июня, тюменцы одной большой семьёй собираются в одном месте.

- Прогуливаясь по Цветному бульвару, приятно увидеть улыбки на лицах людей, яркие наряды и вкусные блюда, - говорит Руслан Кухарук. – Самое главное, этот праздник объединяет всех, кто проживает сегодня в России!

В ожидании выступленияФото: Алексей КОСЕНЧУК

Представители национальных подворий в этот юбилейный год, кажется, переплюнули сами себя. Ибо такого изобилия яств, ярких костюмов и национальных танцев Тюмень в одном месте не видела уже давно!

Фото с губернатором хотели сделать всеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Армяне, например, украсили своё подворье самым настоящим спелым виноградом трёх сортов. Гроздья ягод были подвешены над шатром, и Александру Моору и Руслану Кухаруку было предложено срезать по грозди, чтобы отдать дань традиции армянского народа.

Виноградная лоза от армянского подворьяФото: Алексей КОСЕНЧУК

Представители азербайджанского подворья показали гостям национальный танец, русские – угостили традиционным «хлебом-солью», цыгане исполнили весёлый народный танец – да так, что ноги депутата Тюменской областной Думы Николая Бабина сами пустились в пляс.

Хлеб-соль от русского подворьяФото: Алексей КОСЕНЧУК

Танец от азербайджанцевФото: Алексей КОСЕНЧУК

Представители чувашского подворья пригласили на танец губернатора области и мэра города, а затем угостили их национальным чувашским блюдом. Представители коренных малочисленных народов Севера показали всем гостям новый чум, внутри которого размещены орнаменты и накрыт стол с национальными блюдами.

Представительницы немецкой диаспорыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Чувашское подворьеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Кушанья от немецкого подворьяФото: Алексей КОСЕНЧУК

МИТИНГ-КОНЦЕРТ

Не с меньшим энтузиазмом тюменцы ждали и митинг-концерт, посвящённый Дню России.

На Цветном бульваре собрались тысячи горожанФото: Алексей КОСЕНЧУК

Здесь, на Цветном бульваре, установили сразу две сцены, на которых в течение дня будут выступать известные тюменские коллективы и сольные исполнители.

Праздничный концерт на Цветном бульвареФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ещё до начала митинг-концерта горожане фотографировались на фоне сцены, делали селфи с российским триколором и в специальных фотозонах.

- Дорогие друзья, поздравляю всех с Днём России! Россия в каждом из нас, в наших сердцах, в наших делах, - обратился со сцены к собравшимся Александр Моор. – В этом году Тюменская область отмечает 75 лет. Нынешнее поколение земляков продолжает традиции наших отцов. Мы с вами вместе укрепляем и развиваем Тюменскую область, нашу экономику, социальную сферу. Делаем более комфортной жизнь в наших городах и районах. Мы вместе радуемся достижениям наших земляков в науке, медицине, в культуре и в спорте. Из успехов каждого из нас складывается наш общий успех. Дорогие земляки! Верьте в себя, верьте в страну! Здоровья и благополучия, с праздником!

Поздравление Александра МоораФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ещё одно общее фото с губернаторомФото: Алексей КОСЕНЧУК

В завершение торжественной части концерта все участники и зрители мероприятия совместно исполнили Гимн России и запустили «цепочку рукопожатий», начиная от первых лиц региона и заканчивая зрителями митинг-концерта.

Российский триколор на митинг-концертеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Отметим, что по всей Тюменской области сегодня проходит более 600 праздничных мероприятий, посвященных Дню России. В них принимают участие около 25 тыс. человек.

Праздничный концертФото: Алексей КОСЕНЧУК

Праздничный митинг-концерт на Цветном бульвареФото: Алексей КОСЕНЧУК

Праздничные гуляния продолжаются, так что вы ещё успеете посетить интересные площадки!