Трудовое лето - 2019: в Тюмени стартовал юбилейный сезон программы «Отряды мэра»

Программа летней трудовой занятости подростков и молодежи «Отряды мэра» в этом году отмечает юбилей. Ровно 20 лет назад, в 1999 году ей было присвоено привычное всем название и разработан символ – тюменский муравей. В этом же году на работы в отряды были строены 1721 человек.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первое «Трудовое лето» в Тюмени, своего рода демоверсия той программы «Отряды мэра», которую мы знаем сегодня, стартовало в 1998 году. Тогда участие в нем приняли 433 подростка. Запуск программы стал результатом совместной работы различных городских структур и во многом заслугой конкретных людей, стремившихся организовать полезный досуг для школьников.

- Если бы не энтузиасты, программа «Отряды мэра» не запустилась бы в 1999 году. Тогда Центр занятости, несмотря на отсутствие нормативно-правовой базы, проработав множество вариантов, нашел цивилизованный способ трудоустройства подростков, - воспоминает депутат гордумы Степан Киричук, в те годы занимавший пост главы города.

По его словам, в Тюмени тогда, как и в стране в целом, было очень непростое время. Промышленные предприятия не имели заказов, наполняемость бюджета всех уровней оставляла желать лучшего. Многие семьи не имели возможность отправить своих детей на летний отдых даже в местные загородные лагеря. Сами базы отдыха и тюменские здравницы тоже были не в лучшем состоянии.

Одно из ключевых направлений работы «Отрядов мэра» - благоустройство Тюмени. Фото пресс-службы администрации города

- К нам стало поступить больше количество обращений от родителей, как организовать отдых детей. Тогда и возникла идея поддержать ребят, организовать символический трудовой процесс, в ходе которого они могли бы общаться, участвовать в мероприятиях, получить заработанные деньги, - рассказал Степан Киричук.

Он добавил, что к «Трудовому лету» также были подключены и студенты всех четырех, на тот момент, вузов Тюмени. Это тоже дало определенный социальный эффект. Степан Киричук высказал слова благодарности за то, что программа не только сохранилась до сегодняшнего времени, но и получила серьезное продолжение.

Ребята также охотно идут работать помощниками библиотекаря. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

В свою очередь, председатель Тюменской региональной общественной организации «Женская инициатива», в прошлом заместитель директора Молодежной биржи труда, один из создателей и идейных вдохновителей «Отрядов мэра» Антонина Новицкая подчеркнула, что программа не была бы реализована без постоянного контроля со стороны тогдашнего главы города Степана Киричука.

- На каждой планерке работе бригад уделялось серьезное внимание. Задавались вопросы, почему собранные отрядами мэра мешки мусора до сих пор не вывезены. Плюс мощнейшая поддержка со стороны областной Думы и, конечно, СМИ. Журналисты все эти годы рассказывали о трудовом лете, как о важном событии в жизни подростков, - отметила Антонина Новицкая.

Особый интерес проявляют ребята и к специальности помощник реставратора. Фото "Отряды мэра-Тюмень" во Вконтакте

По словам все тех, кто стоял у истоков создания «Отрядов мэра», программа была объединена идей благоустройства своего города и любовью к труду. Основывалась на тех важных моральных составляющих, которые были утрачены в сложные перестроечные года, что позволило программе и дальше развиваться.

А ЧТО СЕЙЧАС

За время реализации программы «Трудовое лето» успешный опыт Тюмени переняли многие другие субъекты Российской Федерации. При этом областной центр не останавливается на достигнутом и совершенствует механизмы подачи документов и записи на летние трудовые смены. Теперь многое можно сделать онлайн.

- В свое время мы решали множество организационно-правовых вопросов. Это и согласия родителей, чтобы дети работали, и вопросы безопасности школьников, а главное - оценка их труда, моральная и материальная, - рассказал глава города Руслан Кухарук, добавив, что с каждым годом увеличивается не только число участников программы, но и количество специальностей.

Депутат Гордумы Степан Киричук (слева) и глава города Руслан Кухарук (справа) поздравили ребят с началом юбилейного сезона «Трудового лета». Фото пресс-службы администрации города

Так, на старте программы ребята могли выбрать только три направления деятельности. Сейчас их уже 48! По сравнению с прошлым годом добавилось 2 специальности. Этим летом ребята смогут попробовать себя в роли кукловода и помощника реквизитора. Так организаторы решили поддержать объявленный Год театра.

- Традиционно по итогам трудового сезона мы изучаем, на какие направления наблюдался большой спрос, чем ребята хотят заниматься, что им интересно. Также определяем специальности исходя из будущих профессиональных потребностей экономики региона, - отметил Руслан Кухарук.

Еще одно направление - помощники культорганизатора. Фото "Отряды мэра-Тюмень" во Вконтакте

По словам одного из участников программы прошлых лет Ильи Бархатова, в зависимости от настроя самих ребят и их заинтересованности в развитии себя, «Отряды мэра» могут стать, своего рода, первой профессиональной работой. Здесь можно получить начальные навыки, понять свои интересы и определиться с будущей специальностью.

- В составе творческой бригады, я выступал перед другими отрядами. Участвовал в закрытии и открытии «Трудового лета». Теперь я профессиональный ведущий, выступаю на городских и областных мероприятиях, зарабатывая этим деньги, - поделился опытом Илья Бархатов.

Творческая бригада «Кураж». Фото "Отряды мэра-Тюмень" во Вконтакте

Несмотря на то, что участие в программе для школьников не является обязательным, все больше подростков изъявляют желание войти в состав трудовых бригад. Только за прошлый год реализовать себя в «Отрядах мэра» смогли 4103 юных тюменца.

«Трудовое лето» для многих школьников становится, своего рода, возможностью внести свой вклад в развитие и процветание родного города. Неслучайно в 2018 году администрации города была заложена "Капсула времени", в которой запечатано послание «Отрядам мэра» будущего. Открыть ее предстоит в 2028 году, когда будет дан старт 30-му сезону.

В Тюмени дали официальный старт юбилейному «Трудовому лету». Фото пресс-службы администрации города

ЦИФРЫ

За 20 лет через «Отряды мэра» прошли более 60 тысяч подростков и молодежи. С территории города было убрано более 160 460 мешков мусора. Детское экскурсионное бюро «Любимый город» было проведено более 1000 экскурсий, которые посетили 23 тысячи человек. Творческая бригада «Кураж» провела более 410 концертов с общим охватом около 28 тысяч человек. Подростковый пресс-центр выпустил около 60 номеров газет.