В Тюмени перекроют участок улицы Ленина из-за ремонта теплосетей

Тюменцам предстоит пережить непростой ремонт. В центре города с середины июня перекроют участок улицы Ленина, чтобы реконструировать тепломагистраль. Об этом стало известно в ходе Дня депутата с выездом на территорию теплоснабжающей компании УСТЭК.

Напомним, из-за порывов на магистральных теплосетях на участке Ленина – Красина неоднократно проводились раскопки и ремонтные работы. Но поскольку текущий ремонт не решает проблемы, в 2019 году теплоснабжающая компания выделила деньги в рамках инвестиционной программы на реконструкцию магистрали.

Капитальный ремонт в Тюмени предстоит на еще шести крупных объектах. Помимо улицы Ленина ремонтные работы затронут участки тепловой сети по улицам Семакова (от Володарского до Республики), Коммунистической – Димитрова, Карла Маркса, Харьковской, Алебашевской и Газовиков. Работы по ним начнутся в период с 16 июня-16 июля, а закончатся не позднее 1 сентября.

Всего в Тюмени планируется заменить 17 километров теплосетей, построить еще 2,5 километра сетей на новых объектах, а также отремонтировать теплосети на 16 дворовых территориях в рамках программы благоустройства дворов. На эти цели потратят порядка двух миллиардов рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ

В прошедший отопительный период снижение инцидентов на тепловых сетях составило 18,6%. Если брать этот показатель в сумме с показателем предыдущего отопительного сезона, то за неполных три года количество инцидентов на городских теплосетях удалось снизить почти на треть.