2019-06-04T19:08:29+03:00
Общество

В Тюмени перекроют участок улицы Ленина из-за ремонта теплосетей

Ремонтные работы продлятся все лето
Лидия Шумкова
Поделиться:
Карта теплоснабжения города ТюмениКарта теплоснабжения города ТюмениФото: Лидия Шумкова
Изменить размер текста:

Тюменцам предстоит пережить непростой ремонт. В центре города с середины июня перекроют участок улицы Ленина, чтобы реконструировать тепломагистраль. Об этом стало известно в ходе Дня депутата с выездом на территорию теплоснабжающей компании УСТЭК.

Напомним, из-за порывов на магистральных теплосетях на участке Ленина – Красина неоднократно проводились раскопки и ремонтные работы. Но поскольку текущий ремонт не решает проблемы, в 2019 году теплоснабжающая компания выделила деньги в рамках инвестиционной программы на реконструкцию магистрали.

Капитальный ремонт в Тюмени предстоит на еще шести крупных объектах. Помимо улицы Ленина ремонтные работы затронут участки тепловой сети по улицам Семакова (от Володарского до Республики), Коммунистической – Димитрова, Карла Маркса, Харьковской, Алебашевской и Газовиков. Работы по ним начнутся в период с 16 июня-16 июля, а закончатся не позднее 1 сентября.

Всего в Тюмени планируется заменить 17 километров теплосетей, построить еще 2,5 километра сетей на новых объектах, а также отремонтировать теплосети на 16 дворовых территориях в рамках программы благоустройства дворов. На эти цели потратят порядка двух миллиардов рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ

В прошедший отопительный период снижение инцидентов на тепловых сетях составило 18,6%. Если брать этот показатель в сумме с показателем предыдущего отопительного сезона, то за неполных три года количество инцидентов на городских теплосетях удалось снизить почти на треть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Конкин: «Место встречи» Говорухин снимал и в Сокольниках, и в других местах. Названия там исторически сложились. Логично, что именем режиссёра назвали часть новой набережной Яузы
Знаменитый актёр рассказал об этом на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Путь к здоровому питанию нам откроет маркировка «Светофор»
Как выбрать полезные и качественные продукты, сколько и что нужно есть, чтобы прожить дольше? «Комсомолка» узнала, какие меры принимают для оздоровления рациона россиян государство, наука, бизнес и что делать каждому из нас
Новости 24
АО «Транснефть – Сибирь» передает в библиотеки школ комплекты книг
Более сотни детей эвакуировано из детского сада из-за замыкания электропроводки
В Тюмени прошёл круглый стол, посвященный сотрудничеству стоматологов и остеопатов
Депутаты Тюменской областной думы с рабочим визитом посетили Ялуторовск
Тюменца, прописавшего в квартире 49 мигрантов, ждёт скамья подсудимых
В Тюменской области 14-летний мальчик заразился клещевым энцефалитом
В Ялуторовске бдительная бабуля не дала мошенникам себя обдурить
Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье
В Тюмени за пять месяцев 2019 года родилось более 5 тысяч детей
В Тюмени осудят мужчину, который похищал деньги у интернет-знакомых
Х Кубок Западно-Сибирской Правовой Палаты по судебным поединкам завоевал Эмиль Байрамов
Международная благотворительность тюменских юристов в рамках забега «Legal Run»
Александр Моор поздравил тюменцев со Всероссийским днём охраны окружающей среды