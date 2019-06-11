Театр «Каскадер» представит в Тюмени шоу с трансформерами и биг-футами

В Тюмени российский театр «Каскадер» представит экстрим-шоу на автодроме ДОСААФ в районе Воронинских горок. Представление пройдет 4 и 5 июля в 19 часов, 6 и 7 июля в 17.00.

Тюменские зрители увидят единственные в России автомобили-трансформеры, которые способны не только ездить и перевоплощаться в робота, но и стрелять из оружия. Одним из участников экстремального мероприятия станет четырехлетний гонщик на маленьком багги.

Единственные в России уникальные автомобили-трансформеры

Команда каскадеров, которая едет в Тюмень, давно известна в России: на протяжении 25 лет она выступает на стадионах и съемочных площадках кино и телевидения. Художественный руководитель театра «Каскадер» Геннадий Кочерга отмечает, что его группа является участником ежегодных фестивалей каскадеров, неоднократно награждалась почетным званием Лауреата.

- В нашу команду входят только высококвалифицированные спортсмены, раллисты, кроссовики, артисты - каскадеры высшей категории. Свое мастерство мы демонстрировали в странах СНГ, Прибалтики, Казахстана, - сообщил основатель театра, являющийся мастером спорта по авторалли и автокроссу, талантливым инженером, авиаконструктором и тренером. Его, кстати, зрители смогут увидеть во время выполнения трюков.

Зрителей ждут пиротехнические и акробатические трюки

Организаторы обещают тюменцам показать каскадерские трюки любой сложности, постановочные драки, автомобильные, пиротехнические и акробатические трюки, падения, прыжки, горение, бои легковых автомобилей с биг-футами. Спортсмены в своих выступлениях будут реконструировать боевые действия времен Великой Отечественной войны. Порадуют зрителей и юные пятилетние каскадеры, которые выполняют трюки на квадроцикле и багги. Вся программа рассчитана на два часа.

Организаторы обещают тюменцам показать каскадерские трюки любой сложности

Купить билеты тюменцы могут в двух точках: ТЦ Галерея Вояж на ул. Герцена, 94 - 3 этаж, а также в ТРЦ Фаворит по ул. Валерии Гнаровской, 12 - цокольный этаж. Билеты продаются только в центрах развлечений «Третья планета». Их стоимость составляет 800 и 1000 рублей. Минимальную цену горожане заплатят за детский билет (от 5 до 13 лет включительно), максимальную - за взрослый (дети до 5 лет - бесплатно). Дополнительную информацию можно получить, позвонив по номеру телефона: 8 (963) 454-85-00.