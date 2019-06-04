Деньги в банке: тюменцы стали больше вкладывать

В Тюменской области застрахованные вклады населения выросли на 6,2%, а средний размер вклада составил 243 тысячи рублей. Об этом сообщили в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», где подготовили обзор рынка вкладов в Уральском федеральном округе за I квартал 2019 года.

Всего в УрФО общий объем застрахованных средств населения в местных банках составил 488,2 миллиардов рублей. При этом на Тюменскую область приходится лишь 15,8%. Лидером по вкладам остается Свердловская область. На нее приходится больше половины всех вложенных средств – 57,6%.

Чаще всего тюменцы предпочитают вкладывать деньги в сумме от 100 тысяч до 1 миллиона рублей (33%) и свыше 3 миллионов рублей (32,3%). На суммы от 1 миллиона до 1,4 миллионов рублей приходится 14,4%, от 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей - 15%.

ДЛЯ СПРАВКИ

По состоянию на 1 апреля 2019 года в системе страхования вкладов УрФО состояло 35 банков. Общий объем вкладов физических лиц, привлеченных на территории УрФО всеми банками (как местными, так и из других федеральных округов), уменьшился на 23,6 миллиардов рублей (на 1,2%) и составил 1,985 миллиардов. Средний уровень ставок по рублевым годовым вкладам размером 1 миллион рублей увеличился на 0,4 процентных пункта и составил 7% годовых.