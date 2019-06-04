В историческом особняке открылся офис Почётного консула Республики Корея в Тюмени

Отныне особняк купца первой гильдии Колмакова– офис Почётного консула Республики Корея в Тюмени. Торжественная церемония открытия состоялась минувшим вечером, 3 июня, в живописном месте неподалёку от городской набережной.

Вывеска на фасаде зданияФото: Алексей КОСЕНЧУК

В мероприятии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, министр политического отдела посольства Республики Корея в РФ, генконсул Ли Джин Хён, мэр Тюмени Руслан Кухарук, почётный консул Республики Корея в Тюмени Игорь Самкаев и представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов.

Общее фото на памятьФото: Алексей КОСЕНЧУК

Церемония велась на русском и корейском языкахФото: Алексей КОСЕНЧУК

Александр Моор подчеркнул, что за непродолжительный период работы Игоря Самкаева на посту почётного консула Республики Корея в Тюмени между Тюменской областью и Республикой Корея установились тесные связи и взаимовыгодное сотрудничество.

Зал переговоровФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Я поздравляю всех с открытием офиса Почётного консула Республики Корея в Тюмени. Уверен, что при энергии и опыте Игоря Самкаева на этой должности мы сможем реализовать взаимовыгодные проекты, - отметил он.

По инициативе и при поддержке почетного консула этой зимой состоялся визит делегации Тюменской области в Республику Корея. В числе визитёров – бизнесмены, специалисты системы образования и здравоохранения, сферы муниципального управления. Кроме того, весной в областной столице прошёл российско-корейский архитектурно-строительный форум.

Торжественное перерезание лентыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Глава тюменской администрации Руслан Кухарк выразил благодарность Игорю Самкаеву за реставрацию архитектурного памятника XIX века. В свою очередь Почётный консул Республики Корея в Тюмени пообещал приложить все усилия для развития отношений между Тюменской областью и Республикой Корея.

Офис расположился в живописном месте ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК

В качестве культурного подарка коллектив «Ариран Русь» подарил гостям церемонии поистине королевский подарок – национальный танец с веерами.

Напомним, по данным Уральского таможенного управления внешнеторговый оборот Тюменской области с Республикой Корея за 2018 год увеличился в 7,5 раз и составил почти 175 млн долларов. Экспорт составил 4,9 млн долларов, импорт – чуть менее 170 млн долларов.

КСТАТИ

Перспективные направления сотрудничества Тюменской области с Республикой Корея:

- в нефтехимической промышленности (производстве полипропилена);

- в строительстве и производстве строительных материалов;

- в судоремонте и судостроении;

- в логистике;

- в сфере производства минеральных удобрений и производства кормов для сельского хозяйства;

- в рыборазведении и переработке рыбы;

- в развитии туризма и гостиничного дела.