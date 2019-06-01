Концерты, мастер-классы, игры: в Тюмени проходят праздничные мероприятия в честь Дня защиты детей

Сегодня, 1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. В Тюмени для самых маленьких с самого утра начали работу сразу несколько праздничных площадок.

Дети вместе со взрослыми собирают гигантские пазлыФото: Кира Санникова

Одним из самых массовых событий стал областной «Фестиваль талантов», стартовавший в 13 часов на площади 400-летия Тюмени. В праздничном концерте принимают участие детские школы искусств «Гармония», «Этюд», имени В. В. Знаменского, а также Детская художественная школа имени А. П. Митинского и Центр творческого развития и гуманитарного образования «Этнос».

Праздничный концерт от ведущих детских коллективов городаФото: Кира Санникова

Кроме того, все учреждения дополнительного образования подготовили для гостей фестиваля интересные площадки.

Мастер-класс по лепке из глиныФото: Кира Санникова

Так, дети, планирующие обучаться игре на различных инструментах, познакомились с творчеством учащихся «Этюда». В рамках площадке «В музыканты я б пошёл…» юные музыканты порадовали зрителей игрой на баяне, аккордеоне, гитаре, балалайке. Кроме того, сами зрители смогли попробовать себя в исполнительстве под чутким руководством педагогов школы.

Площадка детской школы искусств «Этюд»«В музыканты я б пошёл…»Фото: Кира Санникова

Активно принимают участие маленькие жители города и в мини мастер-классах по декоративно-прикладному искусству. Так, в рамках секции «Рисуйте, дети, с нами» малыши учатся рисовать на мольбертах гуашью и маслом, на площадке «Мир детства» делают аквагрим. Участники «Цветочной палитры» изготавливают цветы для закрепления на панно, а посетители площадки «Театр в масках в стране Вообразилии» - маски.

Малыши учатся рисовать на мольбертах гуашью и масломФото: Кира Санникова

Интересную творческую композицию представили и воспитанники детской художественной школы имени А. П. Митинского. В центре площади они установили три куба. Фигуры символизируют территории большой Тюменской области – Ямал, Югру и Юг региона. На каждом кубе можно увидеть самые узнаваемые здания и строения того или иного города области. Так, визитная карточка Тобольска – Кремль, Ханты-Мансийск ассоциируется с нефтяными вышками, Ямал можно узнать по чуму.

Один из кубов композиции, посвященной большой Тюменской областиФото: Кира Санникова

Композиция, работу над которой ребята завершат сегодня, в рамках фестиваля, будет украшать площадь 400-летия Тюмени вплоть до Дня области.

На площади 400-летия Тюмени царит праздничная атмосфераФото: Кира Санникова

Возле торогового центра "Остров" в небо запустили воздушных змеевФото: Дмитрий Терентьев

А жители микрорайонов МЖК и Тюменский решили устроить детям праздник рядом с домами. Так, у торгового центра "Остров" в небо взлетели десятки воздушных змеев. Управлять ими детям помогали родители.

Мастер-классы и игры проводятся на всех площадках городаФото: Дмитрий Терентьев

В самом торговом центре также проходят мероприятия, посвящённые Дню защиты детей: мастерклассы и игровые программы.