2019-06-03T19:33:20+03:00
Спорт

МФК «Тюмень» подарил Александру Моору именную футболку с первым номером

Глава региона встретился с чемпионами России по мини-футболу [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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МФК «Тюмень» подарил Александру Моору именную футболку с первым номеромМФК «Тюмень» подарил Александру Моору именную футболку с первым номеромФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Торжественная церемония награждения чемпионов России по мини-футболу состоялась сегодня в Доме приёмов губернатора Тюменской области. Виновники торжества – команда МФК «Тюмень» - прибыла на мероприятие в полном составе, включая президента клуба, тренера, игроков и административного персонала. На время сменив спортивную форму на строгий деловой стиль, чемпионы получили награды из рук губернатора Александра Моора.

Награждение победителей Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Награждение победителейФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Вы совершили настоящий спортивный подвиг, - обратился к собравшимся Александр Моор. – Непросто стать чемпионом России, но ещё сложнее сохранить этот успех. Сейчас все команды, которые с вами будут играть, посмотрят на вас как на чемпионов. Я думаю, любая медаль, будь то золотая, серебряная или бронзовая, будет успехом для всех нас. Вся политика Тюменской области, которую мы выстраиваем в спорте, это создание большой детско-юношеской спортивной школы для того, чтобы наши местные таланты могли расти и создавать костяк нашей команды. Мы сознательно не собирали профессионалов и сегодня получили тот результат, который видим.

В зале Дома приёма губернатора Тюменской области Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В зале Дома приёма губернатора Тюменской областиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Глава региона отметил, что у региона большие планы по строительству современной спортивной школы, чтобы ещё больше наших мальчишек занималось мини-футболом и большим футболом.

- Безусловно, вы сделали большой подарок себе и клубу в год 20-летия и в год 75-летия Тюменской области. Я вас всех искренне поздравляю! Эмоции, которые вы заставили нас всех пережить, того стоят: сорванный голос, отбитые ладони, но это того стоило! – поздравил чемпионов губернатор.

Президент МФК «Тюмень» и ФК «Тюмень» Александр Попов присоединился к поздравлениям губернатора и поздравил жителей региона с победой клуба на Чемпионате России по мини-футболу.

- Я думаю, сейчас будут ориентиры для других команд, чтобы они тоже старались побеждать, - отметил руководитель клуба. – Эти двадцать лет пролетели незаметно: мы хорошо работали, чувствовали поддержку правительства Тюменской области. Повезло и с губернаторами области: и с Владимиром Владимировичем Якушевым, который стоял у истоков нашей команды, и с Александром Викторовичем Моором, который всегда был рядом с нами. Мы знаем, что наш клуб отличает от других – это стабильность, он будет существовать и завтра, и послезавтра, и через годы.

В качестве ответного подарка Александр Попов подарил главе региона две футболки. Одну – именную, с первым номером, вторую – с автографами всех победителей Чемпионата. Поблагодарив за презент, Александр Моор пообещал, что футболка с автографами будет храниться в здании регионального правительства.

Футболка с автографами чемпионов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Футболка с автографами чемпионовФото: Алексей КОСЕНЧУК

От лица команды капитан МФК «Тюмень» Артём Антошкин поблагодарил всех, кто причастен к победе на Чемпионате России: болельщиков, сплочённый коллектив, президента клуба, административный блок и правительство Тюменской области в лице губернатора Александра Моора.

- Спасибо за то, что вы в нас верили. Это наша общая победа! – сказал Артём.

С благодарностями к болельщикам обратился и тренер команды Игорь Путилов.

- Когда ты видишь полный зал болельщиков, где яблоку негде упасть, это дорогого стоит. Для нас, спортсменов, это самое важное! – подчеркнул он.

Общее фото на память Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Общее фото на памятьФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, «Тюмень» впервые в своей истории стала чемпионом России по мини-футболу. В четвёртом матче серии тюменская команда на своей площадке в основное время обыграла команду «КПРФ» из Москвы со счётом 3:2. Хет-трик в составе победителей оформил Артём Антошкин. В каждом тайме отличились и гости – Арсер Багиров и Янар Асадов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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