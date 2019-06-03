Смысл в смысле: филологи из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Лингвисты из Тюменского государственного университета провели исследование и убедились, что «в смысле», воспринимавшееся раньше как существительное с предлогом или предлог с существительным в родительном падеже, обрело новое значение, став союзом. Свою работу они уже опубликовали в научном сборнике.

Филологи Наталья Кузнецова и Ольга Почтарёва уверены, в значении союза слово стало распространяться последние 30 лет, хотя первые примеры такого использования единицы относятся к середине XX века. Как передает управление стратегических коммуникаций вуза, чтобы доказать свою точку зрения, лингвисты рассмотрели в научной работе типы контекстов, включающих сочетание «в смысле» в союзной функции. В данных Национального корпуса русского языка они зафиксировали более 7,9 тысяч примеров вхождения лексемы «смысл» с предлогом «в», из которых почти 970 примеров выступают в функции союза.

- Союзную функцию «в смысле» выполняет, скажем, в таком примере: «Я недавно дал дуба. В смысле отоварился мебелью отечественного производства из массива замечательного российского дерева». Или пример из текста про керлинг начала 2000-х: «У нас этот вид спорта, несомненно, найдет благодатную почву (в смысле благодатный лед)». Или вот еще забавный показательный пример: «Жасмин пахнет сильнее, чем Митрич. И я ему за это благодарен. В смысле, жасмину. И не только я. Ещё многие жильцы», - проиллюстрировала для «Комсмолки» новое значение «в смысле» Наталья Кузнецова.

По словам русоведа, в современной речи, причем уже не только в разговорной, союз выступает как синоним «то есть». Появление дублетов, которые язык не очень-то и любит, объясняется тем, что у них разные оттеночные значения. Союз «то есть» передает завершенность, статичность, а союз «в смысле», напротив, обращает к динамике, когда ситуация творится и интерпретируется здесь и сейчас. Иными словами, «в смысле» не заменяет «то есть», просто один союз передает познаваемость происходящего, а второй - фундаментальность. А вот вопрос «В смысле?» - это, по сути, реплика-переспрос, побуждающая собеседника к объяснению, интерпретации, в которой «в смысле» не играет связующей роли и союзом не является.

- Если затрагивать вопрос о том, почему такие слова и выражения возникают в речи, то надо заметить, что мы часто бываем недовольны тем, что только что сами сказали. Возникают так называемые самопоправки. И эти самопоправки вводятся в речь при помощи слов «то есть», «точнее», «вернее». С недавних пор к ним добавилось еще и «в смысле», - подытожила тюменский филолог.