ЕГЭ-2019 в Тюмени: что надо сделать, чтобы сдать экзамен

Сегодня, 3 июня, более десяти тысяч выпускников школ Тюменской области сдают ЕГЭ по русскому языку. Это один из двух предметов обязательных для всех одиннадцатиклассников. В Тюмени показать, как хорошо они знают русский, должны порядка 4,4 тысяч выпускников 11 классов.

В 402 пункте проведения экзамена атмосфера вполне доброжелательнаяФото: Лидия Шумкова

ЭКЗАМЕНЫ – ЭТО ДАННОСТЬ

В 402 пункте проведения экзамена, который разместился в первом корпусе гимназии №16 по улице Парфенова,19, атмосфера вполне доброжелательная. Приподнятое настроение школьников отметил руководитель пункта Дмитрий Коляденко.

- Конечно, каждый индивидуально подходит к сдаче экзаменов. Но в целом сегодня большинство ребят пришли в приподнятом настроении. Так что на свои планы они напишут наверняка. Одиннадцатиклассники уже воспринимают экзамены как данность и готовятся заблаговременно. Остается только пожелать им успехов, - прокомментировал он.

Аудитории уже оборудованы всем необходимым и ждут ребятФото: Лидия Шумкова

И действительно, в настроениях детей, которые пришли на экзамен, не чувствовалось нервозности, не было видно излишне бледных, невыспавшихся лиц. Скорей уж больше волновались педагоги, чем школьники.

По словам Дмитрия Коляденко, многие из специалистов, задействованных в пункте проведения экзамена, уже давно не новички. Но есть и такие, кто в первый раз принимает участие в процессе. Вот они-то как раз особо волнуются, поскольку боятся что-то сделать не так. Тем не менее, тех, кто раньше не был на экзамене, направляют на апробации, которые проходят в течение года, в первую очередь.

Все материалы экзамена находятся на запечатанном дискеФото: Лидия Шумкова

- Так что люди готовы, они прошли кучу семинаров, получили инструкции. Что касается оборудования, то его мы проверяем и тестируем за два дня до каждого экзамена, - подчеркнул Дмитрий Коляденко.

В этом году все задания ЕГЭ распечатываются с диска. Вскрывают его ровно в 10.00 при детях, демонстрируя им целостность упаковки. Так что утечка материалов до экзамена маловероятна.

Работа по русскому рассчитана на 3,5 часа. За это время школьникам нужно ответить на 24 вопроса, продемонстрировав знание правил правописания, а также написать сочинение по незнакомому тексту. Чтобы получить аттестат, нужно набрать минимум 24 балла. Минимальный тестовый балл для поступления в вузы — 34.

На доске написаны примеры, как нужно заполнять бланкиФото: Лидия Шумкова

СТРАХ – ВАШ ВРАГ

Еще до начала экзамена мы спросили у ребят в коридоре, каков их настрой. Оказалось, одиннадцатиклассники очень уверены в своих силах. В том числе благодаря тому, что их хорошо натренировали и они четко знают, что им предстоит.

- Главная сложность - не испугаться. Ты можешь знать все материалы, но если тебя охватывает страх, ты не сможешь выполнить даже то задание, которое хорошо делал раньше. Ты просто каменеешь. Но потом понимаешь, в каком положении находишься, и сразу все встает на свои места, – поделился одиннадцатиклассник Андрей из лицея №93 и добавил, что следует правилу, содержащемуся во фразе «Страх уходит во время движения».

Перед тем как запустить ребят, ответственные наблюдатели сверяют их со спискамиФото: Лидия Шумкова

Другие ребята признались, что им собраться с мыслями помогают шпаргалки, которые они написали дома. Там они их, кстати, и оставили, потому что попасться себе дороже.

Вскрывают диск ровно в 10.00 при детях, демонстрируя им целостность упаковкиФото: Лидия Шумкова

- По поводу обнаружения шпаргалок и каких-либо иных нарушений на пункте отмечу, что такое у нас бывает разве что с 9 классами. Там ребята еще надеются на авось. Но чаще всего мы изымаем шпаргалки и телефоны до экзамена, так что сама сдача проходит спокойно. Ну а если ребенок каким-то образом умудрился пронести их до кабинета, то приходится удалять нарушителя с экзамена, - прокомментировал Дмитрий Коляденко и подчеркнул, что такие случаи крайне редки.