2019-05-31T14:01:58+03:00
Общество

В Тюмень через аэропорт Менделеева: Владимир Путин присвоил имена 44 воздушным гаваням России

Теперь на территории Рощино стоит ждать экспозицию, посвященную имени Дмитрия Менделеева
Лидия Шумкова
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Изменения не обязательно должны будут затронуть фасад аэропорта, а экспозиция, вероятнее всего, появится внутри зданияИзменения не обязательно должны будут затронуть фасад аэропорта, а экспозиция, вероятнее всего, появится внутри зданияФото: Елена БЕЗГОДОВА
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Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому 44 аэропортам страны присвоены имена россиян, имеющих особые заслуги перед Отечеством. По итогам проекта «Великие имена России» получил новое имя и тюменский аэропорт Рощино. Всенародное голосование осенью-зимой 2018 года организовала Общественная палата РФ.

Отныне воздушная гавань региона будет носить имя великого химика, уроженца Тобольска, Дмитрия Менделеева. Конечно, название «Рощино» никуда не денется – имя ученого просто добавят к нему. Напомним, тюменцы выбирали из трех имен-претендентов - Дмитрий Менделеев, Петр Ершов и Виктор Муравленко. Помимо Рощино, в конкурсе участвовали и другие аэропорты большой Тюменской области: в Сургуте аэропорту присвоили имя Фармана Салманова, а в Новом Уренгое – имя Ивана Губкина.

По словам секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, в общероссийском голосовании приняли участие более шести миллионов человек.

- Теперь будем наблюдать за преобразованием, преображением наших аэропортов в соответствии с присвоенными им великими именами, - сказал он.

По замыслу организаторов, второй этап проекта, который пройдет в 2019 году, предусматривает проведение общественного конкурса на разработку дизайн-макетов экспозиций на территории аэропортов, посвященных выбранным народным голосованием соотечественникам. Ранее генеральный директор аэропорта Рощино Игорь Лужбин, отмечал, что не обязательно будет оформлять аэропорт прямо на фасаде или при входе, но определенное место с определенной тематикой обязательно подберут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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