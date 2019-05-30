Команда АО «Тюмененфетегаз» принимает участие в летней спартакиаде

В пятнадцатый раз стартовала Спартакиада Роснефти. На зональный этап приехали 12 команд, им предстоит показать себя в нескольких видах спорта. Трое лучших получат путевку в финал, который пройдет в Сочи.

Пятнадцать лет назад первая Спартакиада была посвящена десятилетнему юбилею компании. Тогда даже не предполагали, что это станет событием такого масштаба. По словам главного инспектора Спартакиады Валентина Самойлова, тогда было всего шесть видов спорта, а участие принимало 24 команды.

- Как показало время, проект оказался успешным, он не стал разовым, а развивался каждый год, становился лучше, добавлялись новые виды спорта, присоединилась команды. Сегодня зональные этапы стартовали в 9 городах от Хабаровска до Туапсе. Участие принимают уже 75 команд, которые сформированы из более чем 110 дочерних обществ, - рассказал он. - Спартакиада – одно из приоритетных направлений в социальной политике компании. Это важное событие, которого ждут все сотрудники. За три игровых дня предстоит пройти сложную дистанцию, разыграть 72 награды в личном и командном первенстве и выявить обладателей трех путевок для поездки в Сочи.

На открытии спартакиады презентовали и символ состязаний. Им стала рысь, и не случайно, ведь встретить это животное можно и на территории Тюменской области. Также рысь символизирует бдительность, ловкость, неожиданность, силу, а скрытный характер рыси и острота ее зрения породили поверья о том, что она может видеть сквозь любые преграды и чувствовать ловушки. Сила, ловкость и умение предвидеть приемы соперника характерны и для участников спартакиады. Все они прошли предварительный отбор в своих подразделениях.

Главный специалист отдела сопровождения поставок МПО АО «Тюменнефтегаз» Елена Шалина готовится пробежать стометровку в легкой атлетике. Именно этим видом спорта она увлекалась в студенчестве.

- Перерыв в беге у меня, конечно, был большой. Попробовать свои силы, проверить возможности я решила в спартакиаде. К соревнованиям готовились серьезно: каждый день выходили на пробежку и «наматывали круги», отрабатывали передачу эстафетной палочки. Я верю, что мне удастся показать достойный результат, поэтому кроме победы ни на что другое я и не надеюсь, - говорит спортсменка.

Команда «Тюменнефтегаза» одна из самых многочисленных. Спортсмены принимают участие во всех видах спорта: и в мини-футболе, и в баскетболе, и в волейболе, и в шахматах, и в настольн6ом теннисе, - всего не перечислить. По словам руководителя команды Вячеслава Гордеева, для тюменцев это пятая Спартакиада и с каждым годом уровень подготовки спортсменов только растет.

- В команду мы отбираем лучших спортсменов. Критериев много: состояние здоровья, стаж работы в компании более года, физические данные и другое. Заставлять никого не приходится, более того, желающих защищать честь команды всегда очень много, - прокомментировал Вячеслав Гордеев.

В компании физической форме сотрудников уделяют большое внимание. У них есть возможность тренироваться на оборудованных спортивных площадках по каждому виду спорта. Такая поддержка приносит и хорошие результаты, например, в чемпионате Тюмени по баскетболу команда «Тюменнефтегаза» стала лучшей.