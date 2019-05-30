2019-05-29T15:15:06+03:00
Общество

Тюменское лето – 2019: где тюменцы могут отдохнуть, развлечься и «пофестивалить»

Об интересных событиях летнего сезона в Тюмени - в материале «Комсомолки»
Лидия Шумкова
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Летом в Ялуторовске традиционно отметят праздник трех Спасов – Яблочного, Медового и Орехового. Фото с сайта туристического комплекса "Ялуторовский острог"Летом в Ялуторовске традиционно отметят праздник трех Спасов – Яблочного, Медового и Орехового. Фото с сайта туристического комплекса "Ялуторовский острог"
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Лето в Тюменской области богато на массовые мероприятия. Одних только больших и маленьких фестивалей за все три месяца наберется не меньше десятки. Мы выбрали самые интересные и рассказываем, что, где, когда и по какой цене организуют для жителей и гостей региона.

ИЮНЬ

Третий фестиваль низких машин PLANKWILL 3.0 пройдет в Тюмени 8 июня. На базе отдыха в поселке Яр для автолюбителей приготовили атмосферу тюнинг шоу, маркет продукции, фудкорт, мастер-классы, розыгрыш призов, подарки от партнеров, выступление артистов, мангальную зону и музыкальное сопровождение.

В рамках фестиваля запланирован конкурс, в котором определят победителей в 25 номинациях. Например, обладателем номинации Low Car Plankwill будет тот участник, у чей машины разница высоты со стоковыми значениями больше. Еще одна забавная номинация Low Body/Limbo – она предполагает проезд под планкой с огромным количеством пассажиров в машине.

Когда: 8 июня

Где: Тюмень, п.Яр, ул.Источник, д.6, стр.1

Стоимость: входной билет - 300 рублей. Установка мангала и палатки бесплатно.

Тема этнофестиваля в 2019 году - сказки мира. Фото из группы сообщества "НЕБО и ЗЕМЛЯ" в ВК

Тема этнофестиваля в 2019 году - сказки мира. Фото из группы сообщества "НЕБО и ЗЕМЛЯ" в ВК

В пригороде Тюмени состоится одно из самых масштабных мероприятий лета – этнофестиваль «НЕБО и ЗЕМЛЯ». В течение пяти дней, с 12 по 16 июня, гостей ждут 750 событий для яркого отдыха на природе с семьей и друзьями. Тема этнофестиваля в 2019 году - сказки мира. Она объединит 40 концертов тюменских, российских и зарубежных артистов, праздник красок Холи, огненные шоу и ночные представления, выставку масштабных арт-объектов, всероссийский флешмоб «Хоровод мира», развивающие практики и мастер-классы и многое другое. На территории экополиса можно будет разместиться в палаточных городках.

Когда: 12-16 июня

Где: экополис «Фестивальный», деревня Песьянка (в 42 километрах от Тюмени)

Стоимость: взрослый билет на все пять дней фестиваля стоит 3800 рублей. Если приехать на меньшее количество дней, то цена будет ниже. Меньше сумма и для пенсионеров с подростками.

В выходные с 14 по 16 июня в Тюмени на пруду Лесном пройдет мотофестиваль «Треффен», который будет интересен не только байкерам, но и любителям рок-музыки. Основная часть мероприятий запланирована на 15 число. В программу этого дня входят выступления различных рок-групп, а в 22.00 на сцену выйдет хедлайнер фестиваля группа «Монгол Шуудан». Также организаторы обещают различные конкурсы и игры на мототематику.

Когда: 14-16 июня

Где: Тюмень, пруд Лесной

Стоимость: входной билет - 1000 рублей

В Абалаке вновь развернется масштабная средневековая битва на фестивале "Абалакское поле". Фото из группы "XI Фестиваль "Абалакское поле" - 2019" в ВК

В Абалаке вновь развернется масштабная средневековая битва на фестивале "Абалакское поле". Фото из группы "XI Фестиваль "Абалакское поле" - 2019" в ВК

ИЮЛЬ

В Тобольске, древней столице Сибири, уже в 11 раз состоится полюбившийся многим фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле». В течение двух дней, 6 и 7 июля, гостей ждет насыщенная программа, во время которой все участники в режиме реального времени посетят полноценный Средневековый город начала X века. В рамках фестиваля пройдут показательные выступления клубов исторической реконструкции России, средневековые турниры, ярмарка раннего Средневековья, конкурс-показ средневековой одежды, а также ночной фолк-рок OPEN AIR «Медовый пир».

Когда: 6-7 июля

Где: с.Абалак Тобольского района, туристский комплекс «Абалак»

Стоимость: вход на фестиваль 6 июля - 200 рублей (билет действителен на два дня), 7 июля - 100 рублей. Детям до 7 лет вход бесплатный.

Уникальное творческое мероприятие - Фестиваль семейного самодеятельного творчества «Искристый Берег» пройдет 12-14 июля на берегу Туры за деревней Мотуши. Программой фестиваля предусмотрено не только участие в творческих номинациях, но и большая развлекательная программа. В течение трех дней будут организованы игры и конкурсы для детей, мастер-классы, конкурсные площадки, концерт «Звезды Искристого Берега». Отдельно можно заявиться на семейные сплавы.

Когда: 12-14 июля

Где: деревня Мотуши Ярковского района (в 42 километрах от Тюмени)

Стоимость: взрослый билет на все три дня фестиваля стоит 1700 рублей. Если приехать на меньшее количество дней, то цена будет ниже. Меньше сумма для детей до 10 лет.

В преддверии празднования Дня города в Тюмени пройдет международный фестиваль уличных театров «Сны улиц». Он включает в себя все разнообразие жанров уличных представлений: шествия на ходулях, музыкальные импровизации, трюковые экспромты, уличная клоунада, современная хореография, интерактивная игра с публикой, театр огня и другие виды уличного театра.

Когда: 27 июля

Где: Тюмень, сквер Комсомольский

Стоимость: бесплатно

В Ялуторовском остроге нередко проводят народные гулянья. Фото с сайта туристического комплекса "Ялуторовский острог"

В Ялуторовском остроге нередко проводят народные гулянья. Фото с сайта туристического комплекса "Ялуторовский острог"

АВГУСТ

Летом в Ялуторовске традиционно отметят праздник трех Спасов – Яблочного, Медового и Орехового. Точной даты пока не известно, но на «Августовском спасе» в 200-литровом котле точно сварят компот и веселыми народными гуляниями отпразднуют конец лета. Гостям устроят аукционы и состязания, проведут мастер-классы по ткачеству и гончарному делу, организуют танцевальные конкурсы, традиционные народные игры. Кроме того, в рамках фестиваля участники побывают на выставке-ярмарке меда и разносолов, а любителей активного отдыха ждут народные игрища и конкурсы «Распробуй пироги», «Две хозяюшки» и многие другие.

Когда: дата уточняется

Где: Ялуторовск, Ялуторовский острог

Стоимость: входной билет - 300 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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