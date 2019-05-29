ЕГЭ-2019 в Тюмени: выпускники уверены в своих силах

Сегодня для всех одиннадцатиклассников в Тюмени был волнительный день. Выпускники сдавали математику - один из двух обязательных экзаменов. В 92 школе, где традиционно организован пункт проведения экзамена, обстановка была настолько напряженная, что руководство перестраховалось и на всякий случай не пустило журналистов дальше холла. Но хотя б позволило пообщаться с ребятами, пока те раздеваются и проходят металлорамку.

ГЛАВНОЕ - НАЧАТЬ

В пункте №416 сдавали экзамен ученики 63, 65 и 68 школ, всего более 300 человек по спискам. Хотя на табло металлорамки цифра была побольше – 420 человек, но это скорее связано с тем, что многие проходили через нее не по одному разу.

Запускать детей в стены здания начали ровно в 9.00, до этого ребята кучковались на крыльце и особого волнения не испытывали. Скорее уж, им хотелось побыстрее покончить с процедурами, сесть за парту и собраться с мыслями. Начало экзамена – в 10.00.

Как поделились с корреспондентом «Комсомолки» девчонки из 63 школы, особого волнения нет.

- Нас же к этому не один год готовили, да и в 9 классе уже сдавали экзамены. Все нормально будет, кто готовился, тот и на 100 баллов сдаст, - заверили они.

Хотя были и те, кто отметил, что в голове пока каша.

- Но я уверена, что как только сяду за парту, вспомню все, что нужно, - отметила одна из одиннадцатиклассниц.

На вопрос о том, хорошо ли они выспались и чем занимались накануне, девочки хором сказали: «Готовились до последнего, конечно, но мы не сонные!». Так что советы психологов и педагогов о том, что накануне не нужно штудировать учебники и зазубривать формулы, на практике особо не работают.

Запускать детей в стены здания начали ровно в 9.00, до этого ребята в ожидании кучковались на крыльцеФото: Лидия Шумкова

НОВИНКИ ГОДА

В этом году в принципах проведения экзаменов есть ряд новшеств. Прежде всего, теперь материалы ЕГЭ приходят на дисках, а ключи к ним ППЭ получают перед самым экзаменом. Это касается всех предметов, которые сдают выпускники.

Кроме того, с 2019 года дети сдают математику или базовую, или профильную, на выбор. Хотя еще в прошлом году они могли выбрать и тот, и другой формат. Как отметили в департаменте образования и науки Тюменской области, по статистике в регионе дети выбрали поровну: половина пошла на «базу», половина -на «профиль».

Свои результаты по математике ребята смогут узнать примерно к 11 июня.

Обязательная процедура - проверка документов при входе и сверка со спискамиФото: Лидия Шумкова

ОРГМОМЕНТЫ

Все дети были проинструктированы и четко знали, кто в какую аудиторию идет. С собой – только паспорт, ручки да линейка – остальное оставить в раздевалке. И конечно, нужно еще пройти сверку по спискам, таковы уж правила.

Конечно, некоторые выпускники спросонья, а, может, от волнения забыли документы дома. Но именно потому сбор происходил у стен родной школы, да пораньше, часов с 8 утра. Чтобы рассеянные могли сбегать домой за паспортом. Но и тут получились накладки – одна девочка забыла паспорт вместе с сумкой в магазине, куда зашла перед отъездом в 92 школу. Благо, сотрудники магазина позвонили и сообщили о находке – к ним отправили человека забрать документ.

По сути, по той же причине детей начали впускать в ППЭ за час до экзамена, чтобы в случае проблем с документами, можно было все решить безболезненно. Если паспорт где-то забыт -есть время, чтоб привезли. Кроме того, если паспорта нет и время поджимает, тогда уже на месте составляет акт о подтверждении личности, ведь вместе с учениками присутствует сопровождающий из родной школы, он знает всех своих детей в лицо и может подтвердить, что они именно те, за кого себя выдают. Так что такие дети пишут экзамен в этот же день.

Редко, но бывают непредвиденные ситуации - кто-то забыл паспорт, другие пришли не в тот ППЭ. Но все это решаемые проблемыФото: Лидия Шумкова

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Ладно, с забывчивыми проблема решается довольно просто. Но бывают и более сложные ситуации. В 92 школе именно такая и произошла – двух одиннадцатиклассников не пустили на экзамен, поскольку их не оказалось в списках. Как выяснилось – они и не могли там оказаться. Эти ребята должны были сдавать экзамен в 15 школе, но по пока непонятным причинам их привезли вместе с другими учениками в 92 школу.

Как прокомментировали в департаменте образования и науки Тюменской области, если ребенок пришел не в ту школу - его направляют туда, где он должен быть. Как правило, ошибка выясняется заранее и время на путь из одной школы в другую есть. Если ребенок не успел попасть в нужный пункт проведения экзамена, но причина пропуска уважительная, а в данном случае так и есть, пересдача будет в резервный день. К слову, по расписанию резерв ЕГЭ по математике намечен на 24 июня. Как заверили в департаменте, подобное случается крайне редко, но в пункте, где такое произошло, будет проведена соответствующая работа.

ПРОСТО ЦИФРЫ

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля.

В 2019 году экзамен сдают около 10 тысяч выпускников Тюменской области. В Тюмени к ЭГЭ в основной период приступили более 4,4 тысяч одиннадцатиклассников.