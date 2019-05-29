Выйти на диалог с ребятами: в Тюмени рассказали, зачем нужен областной форум для подростков

В Тюмени проходит первый областной форум для подростков. В нем принимают участие более 800 школьников из разных муниципалитетов региона, а также областного центра. Один из первых участников форума поприветствовал продюссер центра BAZA Андрей Зубов. Он коротко рассказал о своем творческом пути и отметил, что у Тюмени есть все шансы стать столицей Медиа, а подрастающее поколение может помочь в этом своим более старшим товарищам.

- Вы выросли на медиа. Каждый раз, когда вы берете в руки телефон, вы становиться частью Медиа. Учитесь и будем вместе делать интересный контент и снимать кино в регионе, - призвал участников Андрей Зубов.

В мероприятии принимают участие более 800 школьников из разных муниципалитетов регионов

- Когда придумывали название поняли, что мы ничего не знаем о современных подростках. Решились и сделали первый областной форум, чтобы вы пообщались, поговорили о том, что сложно, то, что не решается здесь и сейчас, - отметила программный директор форума, руководитель тимбилдинг-агентства Вера Оруджова.

Он добавила, что когда организаторы начали формировать список экспертов, то были удивлены, что многие педагоги, психологи, общественные деятели сами хотели попасть на этот форум.

Форум подарит эмоции и настроение

Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик отметила, что главная цель мероприятия - выйти на диалог, направить энергию подростков в нужное русло. Вторая важная задача – услышать мнение подростков относительно того, что им необходимо для развития.

- В декабре мы провели первые родительский форум «Подростки. Родители. Рок-н-ролл». Мы говорили много о подростках, о тех программах, которые для них разработаны, но вдруг поняли, не слышим этой второй стороны. Что волнует самих ребят, - пояснила Наталья Шевчик.

Она добавила, что изначально, готовя форум «Я здесь», была идея объединить на одной из площадок детей и родителей. Но пообщавшись с экспертами, было решено сначала дать возможность ребятам поговорить друг с другом, выстроить подростковый диалог.

Для детей приготовили массу интересных мероприятий

На протяжении всего дня у ребят будет возможность для командной работы. Более 800 человек, а именно столько подростков принимает участие в форуме, разделят на 40 групп, в составе которых они посетят 9 тематических сессий. Все они отражают актуальные для молодежи вопросы и темы – «Отношения/Любовь», «Родители/Взрослые», «Друзья/Сверстники», «Тело/Энергия» и другие.