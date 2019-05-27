Тюменский депутат поблагодарила библиотекарей за просветительскую деятельность

27 мая – Общероссийский день библиотек. В этот день в далеком 1795 году была открыта первая библиотека в России – Императорская публичная.

Библиотеки сыграли важную роль в культурном развитии человечества, а благодаря их деятельности на сегодняшний день собраны потрясающие фонды с уникальными изданиями.

Самая известная библиотека, она же восьмое чудо света - Александрийская библиотека, в ней насчитывалось, по свидетельству современников, порядка 700 тысяч свитков, написанных от руки.

- Особые слова благодарности в этот праздничный день хочется сказать всем работникам библиотек, которые, до сих пор играют важную роль в просветительской деятельности во многих населенных пунктах нашей страны, особенно они незаменимы в тех районах, где не так широко распространен Интернет, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».