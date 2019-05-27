Тюменским школьникам напомнили о соблюдении режима во время подготовки к ЕГЭ

Основная волна единых государственных экзаменов (ЕГЭ) стартовала сегодня по всей России, в том числе и в Тюменской области. Череду проверок знаний вчерашних школяров открывают экзамены по географии и литературе. Чтобы хорошо их сдать, школьникам необходимо крайне ответственно подойти не только к самой «зубрёжке», но и к правильной организации режима занятий и отдыха. «Комсомольская правда – Тюмень» решила помочь выпускникам в этом нелёгком деле и публикует основные правила для подготовки к экзаменам. Надеемся, это вам поможет!

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, готовиться к экзаменам лучше всего утром и днём, когда работоспособность наиболее высока. Плотно позавтракайте и сразу же приступайте к занятиям: в 8.30-8.45, в то же время, когда и начинаются уроки в школе. Подготовка к экзаменам должна происходить на своём рабочем месте.

Немаловажно организовать и правильное сбалансированное питание, чтобы сохранить силы и повысить работоспособность организма. Питаться во время подготовки к экзаменам нужно 4-5 раз в день, причём промежутки между приёмами пищи у школьников не должны превышать четырёх часов. Питание должно содержать необходимое количество белков, жиров и углеводов, пищевых волокон, витамин и минералов. Калорийность – средняя. Учитывая то, что клетки мозга питаются глюкозой, сделайте упор на фрукты, сухофрукты, каши, хлеб из муки грубого помола, овощи и бобовые. Если будете есть сахар и хлеб – прилив сил будет кратковременный, а затем произойдёт резкий спад работоспособности мозга.

Кроме того, необходимо пить минеральную воду, которая содержит ионы калия или натрия, участвующие в электрохимических реакциях. Запомните: недостаток воды в организме резко снижает скорость нервных процессов.

Советы при подготовке к экзаменам:

- Учитывая то, что утром работоспособность больше, начинать заниматься лучше с 8.30.

- Чтобы избежать переутомления, делайте перерывы для отдыха на 10-15 минут каждый час. Причём лучше, если отдых будет активным: встаньте, походите, сделайте пару-тройку физических упражнений или несложную работу по дому.

- Получасовой перерыв сделайте после трёх часов работы: поешьте, позанимайтесь и отдохните.

- Умственная деятельность возможно только в тишине, поэтому во время подготовки к экзаменам не слушайте музыку и не разговаривайте – так утомление наступает гораздо быстрее.

- Во время подготовки к экзаменам откажитесь от просмотра фильмов, телепрограмм, чтения художественной литературы и т.д. Они и без того увеличат большую умственную нагрузку.

- Во время экзаменов спите не менее 9 часов при открытом окне или форточке. Так вы обеспечите себе полноценный отдых и восстановите трудоспособность.

- Не пейте крепкий чай или кофе.

- Накануне экзамена не утруждайтесь: прекратите занятия в середине дня, вовремя ложитесь спать и хорошо выспитесь.

Напомним, в 2019 году ЕГЭ сдадут около 10 тысяч выпускников региона. Во всех аудиториях ППЭ Тюменской области и региональном центре обработки информации (РЦОИ) компания «Ростелеком» установила 1430 видеокамер. Системой оснащены 715 аудиторий в 46 школах региона и РЦОИ, в т.ч. 14 школ в Тюмени.