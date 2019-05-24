2019-05-24T14:46:25+03:00
Общество

Победитель Кубка «Управляй!» из Тюмени оценил президентский проект «Россия – страна возможностей»

Кирилл Жаман занял седьмое место в общем зачёте
Алексей КОСЕНЧУК
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Кирилл Жаман занял седьмое место в общем зачётеКирилл Жаман занял седьмое место в общем зачётеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Магистрант второго курса финансово-экономического института ТюмГУ по направлению «Менеджмент. Маркетинг» Кирилл Жаман оценил президентский проект «Россия – страна возможностей», отметив, что Россия действительно является страной возможностей. В 2019 году молодой человек стал победителем второго сезона Кубка «Управляй!» и занял седьмое место в общекомандном зачёте.

Как рассказал «Комсомольской правде – Тюмень» сам Кирилл, само название проекта «Россия – страна возможностей» уже говорит о том, что это площадка для реализации возможностей и потенциала молодёжи.

- Я очень рад, что мне удалось занять седьмое место, учитывая, что всего на кубок было заявлено более 30 тысяч участников, - отмечает Кирилл. – Сам не ожидал победы, но мне повезло с командой: ребята грамотные, активные! Однако в первую очередь занять лидерское место мне помогли аналитические навыки и ораторские способности. Эксперты оценивали наши управленческие решения, и вот… оценили!

Кирилл Жаман – личность творческая и целеустремлённая. В 2017 закончил бакалавриат «Политологии» в ТюмГУ, во время обучения в дебатах, писал сценарии для творческих выступлений, занял третье место в конкурсе лучших ВКР ТюмГУ-2017 в направлении «Политология». В этом году занял 5 место в полуфинале Кубка «Управляй!» в Екатеринбурге и 2-е место в XXI международный научно-практической конференции «Водные ресурсы - основа устойчивого развития поселений Сибири и Арктики в XXI веке».

Также в его активе – участие во всероссийских и международных научно-практических конференциях, имеет благодарственные письма Правительства Тюменской области (2019) и ректора ТюмГУ за участие в организации Парада российского студенчества-2016.

Напомним, участники всероссийского молодежного кубка «Управляй!» представили 44 российских регионов и 67 вузов и их филиалов. Во время соревнований они должны были выполнить максимально приближенные к реальным кейсам задания и принять стратегические решения. Основная цель Кубка – выявить студентов российских вузов, которые обладают управленческим потенциалом, и создать условия для развития их компетенций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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