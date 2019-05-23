Детский отдых в Тюмени летом 2019 года: школьные лагеря готовы принять детей

Для тюменских школьников уже отзвенел последний звонок. И если у выпускников впереди экзамены, то остальных ждут каникулы. Чтобы дети не были представлены сами себе, в Тюмени каждое лето с начала июня начинают работать школьные лагеря с дневным пребыванием. Не стал исключением и 2019 год. В администрации уверены, что охватят отдыхом и оздоровлением не менее 95% ребятишек.

Как рассказал сегодня, 23 мая, на заседании профильной комиссии в Тюменской городской думе Вячеслав Воронцов, директор департамента образования Тюмени, все лагеря, а их в этом году будет 93, уже прошли соотвествующие проверки, а кадровый состав - повышение квалификации. Особое внимание уделено безопасности детей. Во всех учреждениях, где заработают лагеря, побывали межведомственные комиссии, включающие сотрудников МЧС, полицию и другие структуры.

Всего в городских лагерях планируется три смены. Первая стартует с 3 июня, а закрытие ее намечено на 24 июня. Вторая отработает с 1 по 21 июля. Третья - с 29 июля по 18 августа. Как заверили в администрации, дети будут заняты с девяти утра и до шести вечера.

Заняться им будет чем. В каждом лагере разработана своя развлекательная программа, которая прошла публичную защиту. Она включает в себя различные формы досуга, и это не только игры. Дети смогут посетить спортивные и культурно-массовые мероприятия, причем как в самом лагере, так и за его пределами. Например, они поучаствуют в таких проектах, как «Летний фестиваль ГТО», «Театральное лето», «Безопасное лето» и других. Кстати, в этом году лейтмотив, который объединяет все лагеря, - театр, так что школьников ждут театральные постановки, которые они смогут посмотреть или сами принять в них участие. Кроме того, внимание будет уделено и историческому, а точнее краеведческому просвещению детей. Те же старшеклассники и студенты будут проводить для них познавательные экскурсии по знаковым местам города и рассказывать, какой вклад внесли тюменцы в то или иное истерическое событие, непременно посетят ребята и музейные комплексы города.

Стоимость пребывания одного ребенка в лагере обойдется родителям с учетом софинансирования в 1,6 тысячи рублей, а с учетом посещения культурно-массовых мероприятий в четыре тысячи рублей, но тут все по желанию родителей. Для льготных категорий граждан - малоимущих или оказавшихся в трудной жизненной ситуации - предусмотрены компенсации за счет бюджета.

Отдельно стоит выделить направление по организации и трудоустройству несовершеннолетних. Только в «Отрядах мэра» смогут подзаработать более четырех тысяч школьников. Всего же при содействии Центра занятости населения и предприятий Тюмени и Тюменского района будут трудоустроены почти 9,5 тысяч школьников.