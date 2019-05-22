Ремонт улицы Полевой в Тюмени: как уехать в центр и обратно на Дом Обороны

Тюменцы, которые проживают в районе улицы Полевой, столкнулись с транспортной проблемой. Дело в том, что с 20 мая там начался капитальный ремонт дороги и участок от улицы Степана Халтурина до улицы Луначарского полностью перекрыли. Автобусы, которые ранее курсировали по Полевой, временно изменили маршрут в объезд участка.

Вопрос поднялся в Тюменской городской думе во время заседания постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету. Депутату Наталье Проскуряковой обескураженные жители рассказали, что не были предупреждены и не понимают, на какую остановку теперь идти и сколько это продлится.

- Район населяют, в основном, пожилые жители. Они столкнулись с тем, что не совсем понятно, как и на каком транспорте теперь добраться в город и в сторону Дома Обороны. Они не были предупреждены, а в разных источниках фигурирует разная информация. Например, в 2ГИСе обозначен срок 31 июля, на сайте администрации – ноябрь. И им не совсем понятна транспортная логистика, - обозначила проблему Проскурякова.

Схема этапов ремонтных работ. Фото с сайта администрации города

Как пояснил Игорь Фролов, начальник городского департамента инфраструктуры и транспорта, общий срок ремонтных работ – до ноября 2019 года. Но перекрытие будет идти по участкам. Участок от Степана Халтурина до Луначарского относится к первому этапу, завершить его планируют до 31 июля. Чиновник заверил, что на автобусных остановках, попавших в зону реконструкции, уже расклеиваются объявления об альтернативных способах передвижения.

К слову, самые популярные маршруты, проходящие по Полевой – автобусы №17 и №11. И пока они будут двигаться в объезд Полевой, следуя в сторону Дома Обороны по маршруту: улица Республики – Благовещенский взвоз – Никольский взвоз – Ямская – Полевая (поворот направо) и далее в обычном режиме. А в сторону центра города – улица Полевая - Ямская – Льва Толстого – Луначарского - Никольский взвоз - Благовещенский взвоз – Ленина и далее по маршруту.

Схема движения маршрута №11Фото: Лидия Шумкова

Напомним, всего ремонт Полевой предполагает три этапа. Первый участок – от улицы Степана Халтурина до улицы Флотской – его отремонтируют в срок до 20 июня. Второй участок – до улицы Ямской закончат к 31 июля. Третий заключительный – до улицы Пролетарской, по нему срок стоит до 15 ноября.

Схема движения маршрута №17Фото: Лидия Шумкова

Всего планируемый объем работ на 2019 год по строительству и ремонту дорог Тюмени – более 12 километров. Сюда входят в том числе и начатые в прошлом году работы. Например, планируется завершить работы по улице Мельникайте от Харьковской до Хабаровской, а также комплекс работ по переустройству инженерных коммуникаций по улице Мельникайте от Туры до Дружбы. Кроме того, продолжатся работы в микрорайоне Ямальский-2, это улицы Обдорская и Василия Подшибякина. В Березняках-Казарово также продолжится строительство улиц Коротчаево, Сорокинская, Ярковская. Приступили к работам по улице Бориса Щербины и планируют завершить их в этом году в микрорайоне Восточный-2. Закончатся работы и по пробивке улицы Николая Федорова до Широтной. Кроме того, начато строительство крупного инфраструктурного объекта – транспортной развязки на пересечении железной дороги Москва-Владивосток с улицей Мельникайте. Конкурсные процедуры уже состоялись и идет процесс заключения муниципального контракта.

По отдельным мероприятиям в 2019 году выполнят устройство тротуаров протяженностью более 20 километров во всех административных округах и велосипедных дорожек – порядка восьми километров. Появятся и новые остановочные павильоны в комплексе с карманами – таких павильонов запланировано 18 единиц. А по программе «Безопасные и качественные дороги» в городе отремонтируют 20 объектов общей протяженностью 32 километра.