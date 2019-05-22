Тюменская область стала восьмым региональным представителем Фонда Сколково

В Тюменском технопарке, в рамках Третьего инновационного форума INNOWEEK-2019, прошла торжественная церемония открытия представительства Фонда «Сколково». Символический знак заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину вручил заместитель руководителя департамента регионального развития Фонда Юрий Сибирский.

- Я очень рад вновь участвовать в Третьем инновационном форуме INNOWEEK-2019, - отметил Юрий Сибирский. – Сегодня тюменский технопарк становится восьмым региональным партнером, поэтому я хочу поблагодарить Правительство Тюменской области, лично Вячеслава Вахрина, Тюменский технопарк с этим событием. Нам, Фонду «Сколково», очень радостно, что Тюменский регион присоединяется к нашим региональным операторам.

В свою очередь, заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин подчеркнул, что Фонд «Сколково» не нуждается в представлении для тех, кто занимается инновациями.

- Сегодня Тюменский технопарк и Фонд «Сколково» стали ближе друг к другу. Конечно, мы ещё в начале пути, и нам многое предстоит сделать, так как много требований. Хотелось бы поблагодарить Фонд за то, что поддержали нашу инициативу. Я думаю, что у нас всё получится, ведь желание работать у нас есть, - подчеркнул Вячеслав Вахрин.

Отметим, что московский инновационный центр «Сколково» - это строящийся современный научно-технологический комплекс, где разрабатываются и выходят на коммерциализацию новые технологии. В комплексе обеспечат особые экономические условия для компаний, которые работают в приоритетных отраслях модернизации экономики России (телекоммуникации и космос, медицинская техника, энергоэффективность, информационные технологии, ядерные технологии).