Тюмень зеленая: в городе благоустраивают скверы

Яркие проекты по благоустройству общественных пространств и масштаб кампании по озеленению позволили Тюмени попасть в число регионов-лидеров в России по созданию комфортной городской среды. О том, где и какие проекты уже были реализованы, а какие планируется благоустроить на территории областной столицы – в материале «Комсомолки».

2018: ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

В 2018 году в Тюмени облагородили три сквера, несколько «зеленых уголков», а также закончили работы в экопарке «Затюменский». Кроме того, отремонтировали 40 дворов. Каждый парк и сквер местные органы власти старались сделать неповторимыми, используя элементы для создания концептуально единого оригинального пространства и учитывая общественное мнение.

Например, в сквере Александра Моисеенко было установлено оборудование для паркура, которого нет больше нигде в городе, оригинальные уличные тренажеры и площадка для воркаута. А сквер Петра Потапова сохранил концепцию тихого, спокойного сквера, где центральное место занимает скульптура торпедного катера. Такие выпускал Тюменский судостроительный завод во время Великой Отечественной войны. Сквер Льва Ровнина и вовсе появился на пустыре по инициативе жителей. Там обустроили мемориальную зону, сцену, детские площадки, фонтан, зоны для спокойного отдыха и занятий спортом. А еще высадили 473 дерева и около 700 кустарников.

Самый крупный реализованный проект прошлого года - экопарк «Затюменский». Площадь самого парка 77 гектаров, вся благоустраиваемая территория – 94 гектаров. Его благоустраивали с 2017 года, и во время работ не было срублено ни одного дерева, зато дополнительно высажено около 1,5 тысяч кустарников и около 500 деревьев. Там постарались организовать пространство для всех возрастов и категорий жителей. Поэтому в экопарке есть и променадная зона вдоль улицы Барнаульской, и пешеходно-велосипедная дорожка с освещением и парковочными столбиками, и детские площадки, и воркаут-зону, и площадка для выгула собак, и многое другое.

Каждый благоустроенный парк и сквер в Тюмени имеет свою оригинальную концепцию. Фото из группы «Тюмень | Комфортная городская среда» в ВК

2019 ГОД: БОЛЬШЕ ДЕРЕВЬЕВ

В этом году в рамках программы озеленения в Тюмени появится около девяти тысяч крупномерных зеленых насаждений. К высадке более 40 видов саженцев муниципальные службы приступили еще 1 мая, а завершить работу планируют к 31 октября с перерывом в июне-июле. В это время посадок не предусмотрено – слишком жаркая погода, да и деревья будут в активной вегетации.

Самыми масштабными проектами, по данным администрации Тюмени, станут благоустройство сквера Якова Неумоева, озелененной территории по улицам Логунова – Широтная, 53, 55 – Пермякова, 54-б, «зеленых уголков» в районе Московского тракта, жилого района Тура и заречных микрорайонов, а также создание новой озелененной территории по улице Вьюжной рядом с новой школой. Там высадят деревья, сделают различные площадки для детей, для занятий спортом. Всего же в городе в 2019 году благоустроят 16 общественных пространств и 50 дворов.

Большая часть ресурсов придется на сквер Якова Неумоева возле Выставочного зала, где в парковую часть впишут мемориальные элементы. По концепции там появится два монумента: памятник Герою Советского Союза, почетному жителю Тюмени Якову Неумоеву и скульптура из 26 стел высотой 4,5 метра, посвященная эвакуированным во время Великой Отечественной войны предприятиям. Также здесь обустроят пешеходные тротуары, детские и спортивную площадки, парковку и стационарные туалеты. Работы рассчитаны на два года.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Грандиозные планы у муниципалитета по дальнейшему развитию Гилевской рощи. Конечно, в этом году приступать к работам не планируется и пока что все находится на уровне обсуждения. Но о том, как лучше организовать пространство с лесом и водоемами площадью в почти 800 гектаров, чиновники уже спросили у жителей. Первая дизайн-сессия прошла на прошлой неделе и там тюменцы ответили на вопрос – какие объекты им хотелось бы видеть в роще.

Большинство высказалось за создание дендрария, зимнего сада. Часто звучала идея канатной дороги, веревочного парка, туристской тропы, а на водоемах - лодочной станции и яхт-клуба, водных аттракционов.

Тюменцы рассказали о своих идеях по развитию пространства Гилевской рощи главе города. Фото из группы «Тюмень | Комфортная городская среда» в ВК

Свои проекты активисты представили главе города Руслану Кухаруку, который отметил, что многое из предложенного горожанами совпадает с представлениями власти. Сюда входят идеи с использованием водных объектов, веревочного парка, площадок со спортивным наполнением. Глава Тюмени также подчеркнул, что на территорию нужно посмотреть еще шире и попробовать изменить прилегающие к ней промзоны.

- На территории множество земельных участков, находящихся в собственности физических и юридических лиц. Речь не идет об изъятии земельных участков, речь идет о комплексном подходе к развитию территории. Мы готовы к диалогу с собственниками, – подчеркнул он.

С 17 мая среди горожан дополнительно проходит опрос, где тюменцы выбирают наполнение пространства по своему желанию. Присоединиться к обсуждению и поучаствовать в опросе можно на портале «Я решаю!». Кроме того, в Гилевской роще установлен арт-объект для сбора мнений. 31 мая пройдет последняя встреча с горожанами. Там подведут итоги опроса и обратной связи. Идеи лягут в основу разработки технического задания на проведение открытого градостроительного конкурса по развитию территории и по созданию фирменного стиля Гилевской рощи.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Поскольку на формирование комфортной городской среды идут не только средства из местного бюджета, но и федерального (в 2019 году на эти цели предусмотрено почти 453 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета - 122,3 миллиона рублей), то закономерно, что этот процесс под пристальным вниманием. Так, НП «ЖКХ Контроль» открыло федеральную «горячую линию» по вопросам городского благоустройства при Общественной палате РФ. Как рассказали в пресс-службе Общественной палаты Тюменской области, каждый житель может позвонить и направить свое обращение по поводу некачественного благоустройства дворовой территории, срыва сроков ремонта, нарушения гарантийных обязательств, несоответствия работ проекту, несанкционированной платы за проведение работ, исключение из программы и т.п. В Общественной палате информацию обобщат и передадут с рекомендациями в Минстрой РФ.

Телефон «горячей» линии (звонки бесплатные): +7 800 737 77 66.