2019-05-21T15:01:27+03:00
Общество

Тюменцам объяснили, зачем улицы освещают днем

Это вовсе не халатность служб или растрата бюджетных денег
Лидия Шумкова
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Во всех уличных фонарях Тюмени установлены светодиодные лампы. Фото из группы "Тюмень наш дом" в ВКВо всех уличных фонарях Тюмени установлены светодиодные лампы. Фото из группы "Тюмень наш дом" в ВК
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Из бюджета Тюмени ежегодно выделяются средства на устройство и обслуживание уличного освещения. Все-таки по хорошо освещенным улицам города тюменцам вечером и ночью гораздо комфортнее и безопаснее передвигаться. При этом жители замечают, что иногда некоторые фонари горят и днем. О том, почему так происходит, рассказал Игорь Фролов, директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, на заседании в Тюменской городской думе.

По его словам, на обеспечение электроэнергией из бюджета в этом году направлено порядка 156 миллионов рублей, а на технический надзор еще 78 миллионов. Но могло быть гораздо больше, ведь количество сетей растет с каждым годом. Так, если в прошлом году департаменту удалось обеспечить улицы города современным освещением на 92%, то в этом году доля освещенных улиц увеличится еще на 2%. Но за счет мероприятий по энергоэффективности, затраты не только не растут, они даже уменьшаются. Уменьшать затраты, например, позволяет переход на дежурное освещение с 23:00 до 6:30, установка по всем объектам светодиодных светильников и специальные режимы работы сети. Последняя мера – пока пилотный проект, который реализуется по улице Станислава Карнацевича. Там установлено оборудование, позволяющее работать с конкретным светильником в зависимости от обстановки.

- Проект уже показал свою эффективность, но его еще апробируют до конца года с учетом сезонности и уже после этого будут делать системные выводы, - подчеркнул Игорь Фролов.

А вот что касается включенных днем светильников, то это не прихоть, а необходимость. Так специалисты проверяют порывы линий или перегорание светильников. Включение производится в дежурном режиме, и, если выявляются проблемы, то подрядная компания устраняет их в кратчайшие сроки и фонари работают как надо.

ПРОСТО ЦИФРЫ

В 2019 году за счет средств бюджета, а это порядка 60 миллионов рублей, выполнят строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения протяженностью более 10 километров, а также разработают проектно-сметную документацию по 13 объектам.

Кроме того, с прошлого года на 2019-й перешли объекты, предполагающие устройство наружного освещения протяженностью почти 3,5 километра. Это, например, проезд от улицы Широтная, 112 к. 1 до улицы Широтная, 114, проезд от улицы Домостроителей, 16 вдоль домов №№26, 26 корп.2 до улицы Вересковая, проезд от улицы Степана Колокольникова до улицы Степана Третьякова. Еще почти семь километров появятся в рамках строительно-монтажных работ в квартале «Северный».

Новые работы по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства позволят обновить освещение на пяти объектах протяженностью 4,3 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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