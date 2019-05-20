Тюмень в первой десятке городов по доступности передержки собак

Тюмень вошла в первые десятку российских городов по доступности передержки собак. Так, передать собаку в добрые руки на время в областном центре стоит в среднем 290 рублей в сутки. Причем цена в целом за год не изменилась. А вот пристроить кошку на сутки теперь стоит 250 рублей. Это на 32% дороже, чем за аналогичный период годом ранее. Таковые данные рейтинга, составленного экспертами Авито. В целом по России расценки составляют 400 рублей и 260 рублей соответственно.

Передержка собак

По доступности передержки собак Тюмень заняла девятое место. В сутки за питомца придется заплатить 290 рублей. В областном центре, как и в Тольятти цена за год не изменилась. А вот в девяти крупных городах снизилась. Так, в Омске зафиксировано самое рекордное понижение на 26%. Еще в 12 городах цена за данные услуги выросла. Наиболее ощутимо в Воронеже - на 59%.

Таким образом, передержка собак дешевле всего обходится жителям Ульяновска, в среднем в 220 рублей в сутки, а дороже всего – в Нижнем Новгороде - 560 рублей. Цены здесь уступают даже Москве и Санкт-Петербургу.

Говоря о популярности услуги в целом по России, востребованность передержки выросла на 26%, а количество предложений на 38%.

Передержка кошек

В Тюмени услуга по передержке кошек стоит в среднем 250 рублей. По этому показателю областной центр разместился на 18 строчке рейтинга.

В 14 городах отдавать на передержку кошек стало дешевле. Самое существенное снижение расценок наблюдается в Уфе – на 29%. Разместить кошечку на сутки здесь в среднем стоит, начиная от 120 рублей. Столица Башкортостана абсолютный лидер по доступности услуги.

В 8 городах стоимость увеличилась, особенно ощутимо в Краснодаре, на 35%. Не изменилась она только в Челябинске. Самым «дорогим» городом оказался Воронеж, здесь размещение кошки обойдет 360 рублей за сутки.

Популярности услуги также растет. По всей стране объем предложения увеличился на 48%, а интерес к ней – на 55%.