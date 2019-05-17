Будущее Гилевской рощи: тюменцы поразмыслили над наполнением лесопарка

В Тюмени активные жители города обсудили судьбу Гилевской рощи и прилегающих к ней территорий. Мозговой штурм, который проходил в пространстве «Точка кипения», не предполагал обсуждения каких-либо готовых концепций. Дизайн-сессия, прежде всего, должна была ответить на вопрос – чего ждут тюменцы от территории размером в 800 гектаров.

Как подчеркнул заместитель главы города Владимир Третьяков, такой формат работы, который уже не первый раз практикуется в Тюмени, говорит о зрелости сообщества.

Участники фиксировали, зачем они ходят в паркФото: Лидия Шумкова

- Мы переходим в плоскость публичного управления, управления общественными пространствами, где важен диалог власти, профессионального сообщества и жителей города. Сегодня в планах администрации расширение Гилевской рощи, включение в ее территорию ряда других природных объектов, - прокомментировал он.

Конечно, не все идеи воплотятся в жизнь, какая-то их часть так и останется на бумагеФото: Лидия Шумкова

Сам процесс обсуждения и его результаты получились интересные. Все участники, среди которых были и чиновники, и дизайнеры, и архитекторы, и предприниматели, и просто неравнодушные жители, распределились на группы и ответили, зачем они ходят в парк, какие эмоции получают и чего им там не хватает. Как выяснилось, многие хотят приходить в рощу, чтобы отключиться от городской суеты, «проораться» после рабочего дня, насладиться пешими прогулками и свежим воздухом, заняться спортом, в том числе и экстремальным, провести время с семьей. Кое-кто из участников даже принес с собой разработанные концепции, например, огромного безвольерного зоопарка.

Некоторые жители даже принесли готовые проектыФото: Лидия Шумкова

Все озвученные идеи попали в чек-лист разных видов досуга и активностей, которые могут появиться в роще. С 17 по 30 мая среди горожан пройдет опрос, где тюменцы выберут наполнение пространства по своему желанию. 30 мая пройдет последняя встреча с горожанами. Там подведут итоги опроса и обратной связи.

30 мая пройдет последняя встреча с горожанамиФото: Лидия Шумкова

ДЛЯ СПРАВКИ

К Гилевской роще за годы ее существования интерес со стороны жителей и власти то активизировался, то затихал. В 30-е годы там был устроен большой рыбный пруд с купальней и лодочной станцией. Потом в течение нескольких десятилетий парк был обделен вниманием. К нему вернулись в 1984 году, благоустроив его. Но уже через год все, что было сделано пришло в негодность, и о роще опять забыли. Капитальную реконструкцию парка начали в 2014 году. Сейчас облагороженная территория в 80 гектаров является местом притяжения для тюменцев.