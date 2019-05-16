Детская стоматология: подготовка к приему

Как быть, если у ребенка болит зуб, а он панически боится идти к доктору? С этим вопросом сталкиваются многие родители. Сегодня на него отвечает детский стоматолог семейной стоматологии «Доктор Альбус» Татьяна Баранова.

– Татьяна Александровна, всем, конечно, хочется, чтобы ребенок, оказавшись в кабинете стоматолога, спокойно сел в кресло и позволил врачу выполнить все необходимые манипуляции. Но нередко собственные негативные воспоминания родителей мешают им правильно настроить ребенка на визит к доктору. Что делать?

– Однозначно ответить на этот вопрос трудно, так как все дети индивидуальны, как и их родители. Все зависит от возраста ребенка и был ли лично у него негативный опыт. Детям до 3–4 лет можно в игровой форме рассказывать, кто такой стоматолог и чем он занимается, показывать мультфильмы. Также немаловажен личный пример – допустим, можно привести малыша вместе с кем-то из старших братьев или сестер, чтобы он немного поприсутствовал на приеме и привык к обстановке. Здесь главное – убедиться, что его ничто не напугает.

С детьми постарше работают такие же методы плюс беседа, ведь они уже все понимают. Важно, чтобы родитель переборол свой собственный страх, а лучше всего отправить ребенка на первый прием с тем, кто уверенно себя чувствует в стоматологии. Дома, при подготовке ребенка, стоит избегать слов «больно», «удаление», «укол», «потерпеть» и т. д. И не всегда стоит надеяться, что ребенок в первый визит вообще сядет в кресло – зачастую это только знакомство ребенка с доктором.

Ни в коем случае не нужно заставлять лечить зубы и насильно держать ребенка в кресле, это вызовет только негатив и еще большее недоверие. Лучше всего запланировать поход к стоматологу заранее, подготовить ребенка, и когда наступит день приема, напомнить о том, куда вы собираетесь. Врач оценит ситуацию и подскажет вам, как действовать дальше. Рекомендованный план первого визита: знакомство, осмотр, консультация и, если ребенок позволит, профессиональная гигиена полости рта.

– Кому лучше разговаривать с ребенком – маме, папе?

– Как я уже говорила ранее, разговаривать и идти на прием с малышом лучше тому, кто сам не боится стоматологов и уверен в своих словах и действиях. Ведь дети все видят и чувствуют.

– На чем стоит акцентировать внимание?

– На своем ожидании от первого визита. Когда наши ожидания не совпадают с реальностью, мы разочаровываемся. Так же и у ребенка. Поэтому родителю важно верить в лучшее, но ожидать, что ребенок может в первый раз и не зайти в кабинет. Ведь это незнакомая, некомфортная для него обстановка. Особенно это касается детей с негативным прошлым опытом. Для них важно преподнести этот визит как самый особенный в его жизни, ведь родители так сильно его любят, что привели познакомиться с настоящим волшебством.

– Как начать разговор?

– Все, конечно, зависит от ситуации. Если нет острой боли, то можно начать готовить ребенка за две недели, каждый день уделяя по 30 минут на разговоры, мультфильмы и игры.

– Стоит ли обещать подарок после похода к стоматологу?

– Если в семье принято за достижение вручать подарок, то можно. Если же нет, то обещать не стоит. Врач на приеме все равно расскажет, что есть волшебная фея в кабинете, которая следит, как ребенок себя ведет, и оставляет подарки, если все прошло успешно и ребенок выполнил то, о чем с ним заранее договорились. В клинике всегда есть подарки для малышей. А в дальнейшем либо родители сами приносят подарки по вкусу их ребенка и оставляют, как будто фея принесла, либо так же врач в конце приема вручает сувенир.

– Рассказывать ли ребенку, что с ним будут делать на осмотре?

– Это очень хороший вопрос. Да, однозначно, необходимо рассказать. Когда мы идем на прием и не знаем, что там будет, то уже становится не по себе, поэтому важно ребенку рассказать, что если он захочет, то посчитают его зубки, посветят зеркальцем. В первый визит не стоит ребенку говорить «тебе там посверлят», вообще это слово лучше не употреблять.

– В какое время дня лучше проходить первичный осмотр?

– Самое лучшее время для первичного приема – утро. В середине дня, когда у детей обычно сон-час, не стоит их тревожить – они могут просто капризничать. То же самое касается и вечера – ребенок может уже устать.

Прийти в клинику лучше за 10-15 минут до приема, чтобы ребенок мог освоиться, поиграть, а родители – заполнить необходимые документы.

– В каком возрасте стоит впервые посетить стоматолога? И как часто необходимо наведываться к доктору?

– Первый визит рекомендуется в 1–3 месяца, чтобы проверить уздечки языка и губ. Затем – когда появится первый зуб, далее – по рекомендациям стоматолога. Частота зависит от возраста ребенка и состояния полости рта. Это может быть раз в месяц, раз в три месяца или раз в шесть месяцев, но не реже.