Выпускной-2019 в Тюмени: сколько стоит одеться на главный школьный вечер

На выпускном особенными хочется быть всем. Одежда, обувь, аксессуары, прическа… Все это требует денег. Сколько на образ выпускника тратят в этом году тюменские родители, выясняла «Комсомольская правда - Тюмень».

ОДЕЖДА

Чтобы девушке приодеться в выпускное платье, а юноше надеть элегантный костюм, есть несколько способов.

Во-первых – купить вещь в магазине. Стоимость женских выпускных нарядов начинается примерно с 2000 рублей. Для мужчин одежда получается дороже, поскольку приобрести предстоит и брюки, и пиджак, и рубашку. Если на брюки и рубашку уйдет в среднем тысяча рублей, то пиджак обойдется в еще 2000 рублей. Итого минимальная цена костюма – порядка 3000 рублей.

Второй вариант – заказать индивидуальный пошив одежды. Безусловно, праздничный наряд будет уникальным, идеально сядет на фигуру. Но и стоит это дороже. Средняя стоимость простого вечернего наряда как для мужчины, так и для женщины – порядка 7000 рублей. Из-за того, что стоимость дороже, сроки изготовления дольше, а рынок насыщен различными моделями, такой вариант не особо популярен у тюменских выпускников.

- В данный момент рынок достаточно наполнен разнообразными нарядами для выпускных, так что шить на заказ этот вид одежды непопулярно, - рассказала Елена Мел, руководитель студии-ателье Mel. - Также в последние пару лет активно используются сервисы по аренде вечерних платьев - это очень практично, дешевле, чем шить или покупать и в шкафу не остается платье, которое потом некуда надеть.

Аренда – это третий вариант и, действительно, самый выгодный. Стоимость варьируется от 350 рублей до 4 тысяч рублей в сутки. Так что если выпускница хочет шикарное расшитое платье со шлейфом, а юноша – дорогой смокинг, то, скорее всего, они обратятся в сервис аренды и получат желаемое за относительно небольшие деньги.

Еще одна тенденция, которую замечают эксперты, - стремление к практичности. По словам Елены Мел, при выборе платья или костюма (при покупке или заказе на пошив) смотрят на возможность дальнейшего его применения.

- Они руководствуются практичностью, поэтому среди женских образов самые популярные варианты - сдержанные коктейльные платья, брючные костюмы или топы с кружевными юбками, - отметила она. - Такая тенденция прослеживается последние пару лет. Думаю, в связи с кризисом 2015 года люди стали более рассудительны и бережливы.

При выборе вещей тюменцы руководствуются практичностью, они стали более рассудительны и бережливы. Фото с сайта Pixabay.com

ОБУВЬ

На обувь в среднем можно заложить 3000 рублей как для юношей, так и для девушек. Конечно, есть модели и дешевле, и дороже указанной суммы. Тут все зависит от финансовых возможностей и предпочтений выпускника. Кому-то достаточно непрочной обуви из кожзама на один вечер, а кто-то с особым трепетом относится к качеству и выберет хорошие добротные туфли за 10000 рублей, а то и больше.

АКСЕССУАРЫ И ПРИЧЕСКА

На всякие мелочи - сережки, заколки, шпильки – у девушек уйдет еще около 2 тысяч рублей. Парни на это вряд ли станут тратиться – разве что на запонки для костюма. Ждет девушек и другая сфера растрат - услуги в салоне красоты. За прическу, макияж, маникюр придется заплатить не меньше 2000 тысяч рублей. Парням проще – многим стрижка обходится в 500 рублей, плюс мужской маникюр – около 600 рублей.

ИТОГ

Девушкам выпускной образ обойдется примерно в 9000 рублей с учетом всех элементов гардероба. Юношам чуть подешевле – в 7100 рублей. Но это лишь внешний вид. Кроме него, родителям предстоит еще и потратиться на кафе, торт для выпускников, цветы, ведущих, фотографов и видеографов. Так что закладывать на выпускной в целом потребуется гораздо больше – порядка 20 тысяч рублей.