Жизнь за городом: малоэтажное строительство в Тюмени развивается, но есть нюансы

Эксперты уверены – экономика на рынке малоэтажной недвижимости в Тюменской области слабая, а существующие механизмы в законодательстве несовершенны. Чтобы найти решение в сложившейся ситуации, все проблемы нужно озвучить и принять комплексные меры. Именно с этой целью в рамках тематических выставок «Ландшафтный дизайн. Малоэтажное домостроение» и «Дача. Сад. Огород» был организован круглый стол «Новые реалии и практики тюменской "малоэтажки": новеллы законодательства, тенденции рынка, опыт модернизации форматов взаимодействия с потребителем».

Как подчеркнул заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн, который открывал мероприятие, цель круглого стола – узнать, что нужно участникам малоэтажного строительства, какие ресурсы можно привлечь для строительства и оформления объектов недвижимости. Он заверил, что вся информация, прозвучавшая на круглом столе, дойдет до Главного управления строительства Тюменской области.

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ряд изменений в законодательстве, которые могут помочь рынку загородной недвижимости, уже приняты на федеральном уровне. Об этом рассказали специалисты Управления Росреестра по Тюменской области и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тюменской области.

Так, Вячеслав Санников, заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области, сообщил об изменениях действующего законодательства в учетно-регистрационных процедурах. Так, федеральным законом № 340-ФЗ введен уведомительный порядок регистрации, согласно которому лицо, перед началом строительства и после окончания направляет пакет документов в орган местного самоуправления, например, в районную администрацию. После принятия положительного решения, муниципалитет самостоятельно передает документы в Росреестр и уведомляет заявителя. Он отметил, что есть положительная динамика роста по числу заявлений, поданных на кадастровый учет и регистрацию прав в электронном виде.

Специалисты кадастровой палаты озвучили понятия садовых и огородных участков и возможности строительства на них объектов недвижимости в соответствии с федеральным законом № 217-ФЗ. По словам Людмилы Безгодовой, начальника отдела обработки документов и обеспечения учетных действий, изменения законодательства уже действуют и помогают урегулировать рынок. Тем не менее, часть людей сталкивается с проблемами. Например, у некоторых владельцев участков в документах указано, что х собственность «для садоводства и огородничества». Но теперь по закону – это две разные категории земель. Как пояснила Людмила Безгодова, в таких случаях решение принимается индивидуально – в зависимости от того, что уже построено на участке, а также исходя из действующих Правил землепользования и застройки.

Кадастровые инженеры несут ответственность только за координаты контуров здания и участка. Фото с сайта Pixabay.com

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ

От имени кадастровых инженеров выступила Надежда Калюкина, руководитель подразделения Ассоциации «СРО кадастровых инженеров» по Тюменской области. По ее словам, кадастровые инженеры несут ответственность только за координаты контуров здания и участка. Все остальные данные специалисты вносят по другим документам. И если эти документы не соответствуют действительности, кадастровый инженер обязан отказаться. Но существуют прецеденты, когда инженеры намеренно идут на обман, вступая в сговор с собственником земли, а бывает и так, что их подставляют. Например, строят коробку здания, а когда инженер сделал замеры, сносят ее и строят там что-то другое.

Надежда Калюкина также выделила уже образовавшуюся сложность в нововведениях. Дело в том, что, когда человек уведомляет администрацию о строительстве, он делает документы в одном экземпляре и отдает их органам власти. В итоге, когда ему требуются услуги кадастрового инженера, ему нечего показать специалисту. Возникает задержка, поскольку чиновники оригиналы не возвращают, и пакет приходится формировать заново.

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО

Руководитель Центра загородной недвижимости ФРК «ЭТАЖИ» Антон Сауков предложил ужесточить требования к ленддевелоперам, которые занимаются загородной недвижимостью. Тут может помочь создание реестра девелоперов, поскольку на рынке присутствует много недобросовестных компаний. Они продают землю, обещая провести инженерные коммуникации и не делая их, а также некорректно обозначая покупателям вид разрешенного использования. В итоге люди не могут построиться и реализовать свои потребности. В то же время тем, кто хорошо выполняет свои обязательства, необходимы какие-то поблажки – помощь в прокладке инженерных сетей, взаимодействие с местными органами власти и так далее. По подсчетам Антона Саукова, в регионе насчитывается около 40 ленддевелоперов и отнюдь не все они исполняют свои обещания.

Есть у участников рынка определенные трудности и с сырьевой базой. Например, те компании, которые строят дома из дерева, часто не могут найти подходящей древесины в регионе, и ее приходится привозить из-за пределов области. При этом все эти компании решают свои проблемы самостоятельно, в итоге ни о каком развитии, укрупнении бизнеса речи не идет. Об этом сказал Павел Мартюченко, начальник отдела развития лесной инфраструктуры и лесопромышленного комплекса из областного департамента лесного хозяйства. Если к процессу будет подключаться власть и принимать меры, чтобы компании не оставались сами по себе, ситуация может измениться. Впрочем, на федеральном уровне уже происходят подвижки, связанные с изменениями Лесного кодекса.

Как резюмировал Виктор Рейн, разговор на круглом столе состоялся полезный, были высказаны проблемы и тенденции рынка. Теперь эксперты каждый вопрос проработают отдельно и представят в виде обзора в Главном управлении строительства Тюменской области, чтобы на уровне региона использовать все возможные ресурсы для усиления сферы загородной недвижимости.