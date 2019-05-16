2019-05-15T19:58:52+03:00
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«Ночь музеев-2019» в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске: фрик-шоу, квесты, спетакли и мастер-классы

Публикуем полную афишу главного культурного события года [инфографика]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Ночь музеев-2019» в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске: фрик-шоу, квесты, спетакли и мастер-классы«Ночь музеев-2019» в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске: фрик-шоу, квесты, спетакли и мастер-классы
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Любители музеев, легенд и истории, готовьтесь: грядёт главное культурное событие года – «Ночь музеев-2019»! В этом году программа международной акции посвящена 75-летию Тюменской области и 140-летию тюменского музея, и организаторы приготовили горожанам и гостям города насыщенную программу. Успеть на всё, конечно, не получится, зато с помощью нашей афиши сможете выбрать наиболее интересные мероприятия. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, горожан ожидает ещё один сюрприз: в Тюмени впервые состоится детская «Ночь музеев-2019».

Ночь музеев-2019 для детей

Ночь музеев-2019 для детей

Музейный комплекс И.Я. Словцова

Музейный комплекс И.Я. Словцова

Музейный комплекс И.Я. Словцова

Музейный комплекс И.Я. Словцова

Детский центр "Мультиляндия"

Детский центр "Мультиляндия"

Музей "Городская дума"

Музей "Городская дума"

Музей "Усадьба Колокольниковых"

Музей "Усадьба Колокольниковых"

Музей "Дом Машарова" и Археологический музей-заповедник

Музей "Дом Машарова" и Археологический музей-заповедник

Археологический музей-заповедник

Археологический музей-заповедник

Россия - Моя история

Россия - Моя история

Ночь музеев-2019 в Тобольске

Ночь музеев-2019 в Тобольске

Ночь музеев-2019 в Тобольске

Ночь музеев-2019 в Тобольске

Ночь музеев-2019 в Ялуторовске

Ночь музеев-2019 в Ялуторовске

Ночь музеев-2019 в Ялуторовске

Ночь музеев-2019 в Ялуторовске

ИСТОЧНИК KP.RU

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