«Ночь музеев-2019» в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске: фрик-шоу, квесты, спетакли и мастер-классы
Любители музеев, легенд и истории, готовьтесь: грядёт главное культурное событие года – «Ночь музеев-2019»! В этом году программа международной акции посвящена 75-летию Тюменской области и 140-летию тюменского музея, и организаторы приготовили горожанам и гостям города насыщенную программу. Успеть на всё, конечно, не получится, зато с помощью нашей афиши сможете выбрать наиболее интересные мероприятия. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, горожан ожидает ещё один сюрприз: в Тюмени впервые состоится детская «Ночь музеев-2019».
Ночь музеев-2019 для детей
Музейный комплекс И.Я. Словцова
Музейный комплекс И.Я. Словцова
Детский центр "Мультиляндия"
Музей "Городская дума"
Музей "Усадьба Колокольниковых"
Музей "Дом Машарова" и Археологический музей-заповедник
Археологический музей-заповедник
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Ночь музеев-2019 в Тобольске
Ночь музеев-2019 в Тобольске
Ночь музеев-2019 в Ялуторовске
Ночь музеев-2019 в Ялуторовске
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