Первомай-2019 в Тюменской области: куда пойти в праздник Мира и Труда

Мини-каникулы для трудящихся длиной в пять выходных дней стартуют уже завтра, 1 мая. Чем занять себя в это время, разбиралась «Комсомольская правда».

ТЮМЕНЬ

По информации Агентства туризма и продвижения Тюменской области, первое мая в тюменском регионе традиционно начнется с шествий и концертных программ. В областной столице главной площадкой станет Цветной бульвар. Там в 10.40 в рамках программы «Тюмень встречает Первомай» выступят лучшие творческие коллективы города и состоится лотерея от Областного совета профсоюзов. Каждому, кто придет на праздник, вручат воздушный шар с изображением голубя – символа весны и труда.

4 мая в тюменском Дворце спорта состоится концерт популярной уже более 20 лет поп-группы «Руки Вверх». Этот российский коллектив на любой площадке собирает аншлаги.

На следующий день, 5 мая, состоится еще один концерт, но уже для любителей классической музыки. В Тюменской филармонии выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением всемирно известного дирижера Валерия Гергиева. Концерт пройдет в рамках XVIII Московского Пасхального Фестиваля. Стоимость билетов 800-3000 рублей.

В Тюменской филармонии можно провести майские праздники под классическую музыку. Фото с сайта tgf.kto72.ru

Кроме того, в майские праздники аквапарк «ЛетоЛето» проводит акцию для гостей и жителей Тюмени - 4 часа в аквапарке за 1200 рублей. Билет приобретается и для ребенка, и для взрослого на кассах аквапарка по одной цене без ограничения возраста - один билет – один гость. Специально для туристов действует комплексное предложение на майские праздники «все включено».

И, конечно, какие майские праздники без шашлыков. 1 мая на Базе отдыха «Кулига-парк» пройдет бесплатный фестиваль-пикник «Битва шашлыков». Гостям предлагается посоревноваться в приготовлении и подаче шашлыка. А дети в это время поразвлекутся с веселым аниматором и поучаствуют в творческих мастер классах. На другой базе отдыха «Верхний бор» откроют шашлычный сезон – 2019 2 мая. Гостям приготовили концертную и конкурсную программу, розыгрыш, выставку спортивных машин, творческие мастер-классы.

Не стоит забывать и о специально оборудованных бесплатных площадках для пикников – в Тюмени их насчитывается 16, а по региону в целом 221.

ЯЛУТОРОВСК

В Ялуторовске с 1 Мая торжественно стартует новый сезон в Городском саду. С 10.00 дюжина аттракционов для разных возрастов будет ждать своих посетителей. А еще там оборудована детская интерактивная площадка, скейт-площадка, фуд-корт и установлены различные арт-объекты. А на выставке-продаже изделий декоративно-прикладного творчества можно приобрести интересные предметы.

А 4 мая в городе пройдет масштабное народное казачье гуляние «Красная горка». Там приготовят гигантскую яичницу со шкварками из 1500 яиц. В мир казачьих традиций поможет окунуться фестиваль «Кузнечный посад». В его рамках зрители увидят, как по старому кузнечному обычаю мастера молотом из железа добывают огонь и превращают железные заготовки в прекрасные изделия. Начнется праздник на Сретенской площади в 10:00.

В Тюмени - один из самых современных и необыкновенных аквапарков в России. Фото с сайта visittyumen.ru

ЗАВОДОУКОВСК

В Заводоуковске Первомай отметят душевным народным концертом «Душа России в русской песне». Он бесплатно пройдет в Заводоуковском культурно-досуговом центре ДК «Ритм». Старт намечен на 14:00.

ИШИМ

Трудящиеся Ишима отметят 1 мая традиционным шествием. В составе колонны пройдут сотрудники госучреждений, администраций города и района, профсоюзные лидеры, работники агропромышленного комплекса, ЖКХ, ПАТП, социальной сферы, СМИ, студенты и школьники. Участников шествия ждут на Привокзальной площади в 9-30, двинется колонна в 10-00 в направлении стадиона. Там участников и гостей праздника ждет представление коллективов и зачитана резолюция митинга.

ТОБОЛЬСК

Тобольская программа 3 и 4 мая пройдет на волне Дня победы. Жителям покажут лучшие советские и российские художественные фильмы о Великой Отечественной войне. Показ пройдет в ДК «Синтез», начало сеансов в 18:00, вход свободный.