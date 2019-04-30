Где отдохнуть в Тюмени на природе в майские праздники 2019 года

Шашлыки в снегу еще то удовольствие. Но тюменцам, желающим выехать на природу, выбирать не приходится. Тем более, что холода синоптики пообещали только на Первомай. Ближе к 9 мая погода должна по прогнозам нормализоваться, а значит, мангалы в местах отдыха можно будет использовать по назначению и с удовольствием. «Комсомолка» напоминает, где в Тюмени можно развести костер и вам ничего за это не будет.

В городе официально насчитывается 16 оборудованных мест отдыха – с беседками, мангалами, туалетами и даже качелями для детей.

СО СВОИМ И БЕСПЛАТНО

Верхний бор

Площадка, рассчитанная на одновременно четыре компании, расположена за развязкой по Салаирскому тракту, если ехать в сторону базы отдыха «Верхний бор». С левой стороны дороги, напротив реабилитационного центра «Родник» и санатория «Аграрник» разместились четыре комплекта беседок с мангалом, качели и туалет.

В том же направлении по Салаирскому тракту через 100 метров за автобусной остановкой «с/о Парус» при повороте направо (дорога на садоводческое общество «Медик») через 200 метров справа располагается место отдыха на шесть мест. Это шесть беседок с мангалом, качели и туалет.

Если доехать дальше до пересечения улиц Планетарная – Рублевская, затем взять после пересечения в первый поворот направо мимо домов Планетарная 2а и 2б, через 160 метров можно найти еще пять беседок с мангалом и целый спортивный комплект из турников, волейбольной площадки, футбольного поля. Там есть также качели и туалет.

Район Метелева

Три комплекта беседок с мангалом, качели и туалет расположены по проспекту Воронинские горки. Попасть туда можно, если, не доезжая до конечной остановки автобуса рейса № 17, повернуть в березовый колок (дорога на Метелевское кладбище) и двигаться 50 метров по лесной дороге в глубину леса.

Плехановский бор

Большая площадка для отдыха на 12 компаний находится в районе Плеханово. Доехать туда получится через жилой район Плеханово и дальше по дороге на садоводческое общество «Лесник». Там справа на поляне можно удобно припарковать машину, посидеть в беседках, пожарить шашлыки, поиграть в футбол и баскетбол на специальных площадках. Создана в этой части города и детская зона с качелями детскими игровыми комплексами. Есть туалет.

ТЭЦ-2

В зоне ТЭЦ-2 обустроено сразу несколько мест отдыха. В одно можно попасть по улице Теплотехников, где находится автобусная остановка «ТЭЦ-2». На глубине 30 метров в березовом лесу напротив главного входа ТЭЦ-2 располагается место отдыха с футбольным полем. Там также оборудовано две беседки с мангалом, качели и туалет.

По Окружной дороге, которая продолжает улицу Федюнинского, со стороны территории ТЭЦ-2 есть еще одно место отдыха. Если ехать из города, то потребуется разворот, а далее от развязки Окружной дороги 480 метров в сторону улицы Федюнинского спуститься на углу с правой стороны, где установлен информационный аншлаг. За аншлагом еще проехать 100 м вдоль лесной дороги. Там находится одна беседка с мангалом и туалет). А если проехать 450 метров, то найдутся еще три беседки с мангалом и туалет.

Въехав в лесной массив напротив дома по ул. Широтная 263 по дороге на базу отдыха «Пруд Лесной», но не доезжая до нее, добраться до развилки под ЛЭП. Там следовать прямо и через 70 метров любители пикников найдут 4 комплекта беседок с мангалом, качели и туалет.

Двигаясь по улице Широтная и въехав в лесной массив в районе дома по улице Широтная, 319, следует повернуть направо. Там по лесной дороге ехать 170 метров в прямом направлении, затем повернуть направо и через 150 метров можно попасть на место отдыха с 11 комплектами беседок с мангалом, качелями и туалетом. Еще один путь, которым можно туда попасть - въехать со стороны «Войновских горок» - по лесной дороге 250 м в направлении улицы Широтной.

Последнее место отдыха в секторе ТЭЦ-2 располагается в районе пруда Войновский. Проезд туда организован около дома по улице Станционная, стр.1. Двигаться нужно в прямом направлении вдоль ж/д линии и повернуть через 300 метров направо в лесной массив, по асфальтобетонной дороге ехать еще 600 метров вглубь леса. Там находится пять беседок с мангалом, качели и туалет.

Там оборудованы удобные беседки с мангалами. На фото: зона отдыха по Старому Ялуторовскому трактуФото: Татьяна Коркина

Старый Ялуторовский тракт

Обустроенное место отдыха по Старому Ялуторовскому тракту расположено за мостом через ж/д линию при повороте направо на автодром автошколы ВОА. После поворота следует двигаться в прямом направлении 60 метров, слева будет располагаться место отдыха – два комплекта беседок с мангалом и туалет.

Двигаясь по Старому Ялуторовскому тракту перед мостом через ж/д линию при движении со стороны города повернуть налево через 440 м, затем еще раз налево в сторону микрорайона Лесной. Три беседки с мангалами, качели и туалет находятся через 60 метров после поворота слева на въезде в лесной массив.

А после пересечения развязки Окружной дороги по Старому Ялуторовскому тракту, слева вдоль тракта располагается еще одно место отдыха. Это поворот около Стелы, в сторону завода. Там по лесной дороге через 80 метров есть три комплекта беседок с мангалом, качели, туалет.

Улица Дружбы

В лесной массив на пересечении улиц Ветеранов Труда и Дружбы напротив зданий по улице Ветеранов труда, 4 и 4 стр.1, есть парковка транспортных средств. Само место отдыха находится на 40 метров вглубь лесного массива - – 3 комплекта беседок с мангалом, качели, туалет.

Озеро Круглое

В районе озера Круглое находится последняя в нашем списке бесплатных мест отдыха площадка с тремя беседками с мангалом, качели, туалет. Попасть туда можно через район ЖК «Зеленый Мыс» и ЖК «Финский залив», вход со стороны улицы Парада Победы. Вглубь лесного массива на 200 метров располагается место отдыха. При приезде на транспорте – проезд осуществляется через улицу Жуковского до пляжной зоны озера Круглого, поворот налево через 480 метров при въезде в лесной массив.

В ЛЕС НИ НОГОЙ

Следует помнить, что в дикой местности пикник устроить не получится. В регионе действует особый противопожарный режим. Из-за высокого риска пожаров тех, кто решил вторгнуться в природу, да еще и костер там развести, могут оштрафовать. За исключением охотников и тех, ко находится там по служебным обязанностям.

Мобильные посты будут ограничивать проезд и проход людей и транспорта в лес.