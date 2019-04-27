Тюменцы узнают о работе рыночных механизмов и познакомятся с местным малым бизнесом, основными понятиями и терминами из предпринимательства через настольную игру.

28 апреля пройдет настольная игра «Ты — предприниматель» для подростков и молодежи, которые хотят себя попробовать в сфере бизнеса или уже реализуются в ней. В мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1) тюменцы смогут повысить финансовую грамотность и проверить управленческие компетенции. Начало в 14:00, вход свободный.

В ходе игры участники будут вести предпринимательскую деятельность: покупать, продавать и развивать предприятия, получать дивиденды и взаимодействовать с банком. Заработок участников складывается из нескольких источников дохода, за которыми они следят сами. Игра имеет бесконечное количество исходов: каждый раз тюменцы могут выбрать новую стратегию.

«Ты — предприниматель» проведут представители сообщества «Студенческая ОПОРА», которое занимается развитием навыков в сфере предпринимательства и выстраиванием собственного бизнеса. А разработчиками выступают предприниматели Тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ». Они отмечают, что главный плюс игры — приближенность к реальности: предприятия, расположенные на игровом поле, реализуются на территории Тюменской области.

— Мы создали эту настольную игру для того, чтобы в прикладном виде объяснить работу рыночных механизмов. Игра — площадка для профориентации и выстраивания правильного диалога, умения договариваться, — отметил Артем Андросов, председатель комитета по молодежному предпринимательству в региональном отделе «ОПОРА РОССИИ».

Игру проводят в офисе регионального отделения, школах, университетах раз или два в месяц. Кроме того, сообщество активно проводит лекции по предпринимательству, ведению домашней бухгалтерии, обсуждение идей по созданию общественных мероприятий.

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