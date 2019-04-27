2019-04-27T06:35:13+03:00
Экономика

Тюменцы узнают о работе рыночных механизмов

Они познакомятся с местным малым бизнесом
Светлана БОРИСОВА
Поделиться:
Тюменцы узнают о работе рыночных механизмовТюменцы узнают о работе рыночных механизмовФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Тюменцы узнают о работе рыночных механизмов и познакомятся с местным малым бизнесом, основными понятиями и терминами из предпринимательства через настольную игру.

28 апреля пройдет настольная игра «Ты — предприниматель» для подростков и молодежи, которые хотят себя попробовать в сфере бизнеса или уже реализуются в ней. В мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1) тюменцы смогут повысить финансовую грамотность и проверить управленческие компетенции. Начало в 14:00, вход свободный.

В ходе игры участники будут вести предпринимательскую деятельность: покупать, продавать и развивать предприятия, получать дивиденды и взаимодействовать с банком. Заработок участников складывается из нескольких источников дохода, за которыми они следят сами. Игра имеет бесконечное количество исходов: каждый раз тюменцы могут выбрать новую стратегию.

«Ты — предприниматель» проведут представители сообщества «Студенческая ОПОРА», которое занимается развитием навыков в сфере предпринимательства и выстраиванием собственного бизнеса. А разработчиками выступают предприниматели Тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ». Они отмечают, что главный плюс игры — приближенность к реальности: предприятия, расположенные на игровом поле, реализуются на территории Тюменской области.

— Мы создали эту настольную игру для того, чтобы в прикладном виде объяснить работу рыночных механизмов. Игра — площадка для профориентации и выстраивания правильного диалога, умения договариваться, — отметил Артем Андросов, председатель комитета по молодежному предпринимательству в региональном отделе «ОПОРА РОССИИ».

Игру проводят в офисе регионального отделения, школах, университетах раз или два в месяц. Кроме того, сообщество активно проводит лекции по предпринимательству, ведению домашней бухгалтерии, обсуждение идей по созданию общественных мероприятий.

Следить за событиями можно в группе сообщества во Вконтакте:

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Малоимущие - о социальном контракте: Нас не надо жалеть - лучше помогите материально
Спецкор «КП» разобрался в новом госпроекте, названном социальным контрактом. Регион дает бедной семье разом большую сумму на покупку чего-нибудь, на чем можно будет зарабатывать дальше самостоятельно. Деньги возвращать не надо
Новости 24
Тюменцам рассказали, как правильно выйти из поста
Инициативные тюменцы придумают инфоповод и промоакцию для фестиваля «Жара»
В Ялуторовске стартовал конкурс для молодых специалистов
В Ялуторовске 1 мая запустят аттракционы, фонтан и колесо обозрения
В Тюмени мужчина на отцовском внедорожнике спровоцировал смертельное ДТП на Профсоюзной и Советской
В Тюмени отремонтируют 800 домов в рамках краткосрочного плана капремонта
Тюменцы примут участие в областном молодёжном форуме «Энергия Зауралья»
Погода в Тюмени 27 апреля: небольшой дождь и до +6
В Тюменской области введен особый противопожарный режим
Банк УРАЛСИБ улучшил условия автокредитования
В зоопарке под Тюменью сразу у двух верблюдиц появилось потомство
В реке Туре в центре Тюмени ищут тело упавшего с моста мужчины
Чудом вернули к жизни: тюменскую школьницу, упавшую с 10 этажа, выписали из больницы
Накануне майских праздников тюменцам рекомендуют проверить задолженности
Собранный на субботниках мусор в Тюменской области будут вывозить в кратчайшие сроки
В Тюменской области поймали двух ночных браконьеров
Роботы-сумоисты примут участие в «Зелёном Марафоне»
Молодежь Тюмени испечет «ленинградский хлеб» на набережной Туры
Повара одного из ночных ресторанов Тюмени чуть не зарезала возлюбленная
Накануне Пасхи тюменские храмы проверяют на безопасность