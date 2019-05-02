Тюменцам напоминают о запрете разведения костров в лесу

Жителям Тюмени в очередной раз напоминают, что в городе, лесах, на дачных участках и огородах категорически запрещено сжигать мусор и сухую траву, а также нельзя разводить костры и разжигать мангалы в лесах.

В связи со сходом снега Постановлением Правительства Тюменской области с 26 апреля 2019 года установлен пожароопасный сезон в лесах на территории Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского, Ярковского, Вагайского, Тобольского и Уватского муниципальных районов, а также Заводоуковского, Голышмановского городских округов.

В соответствии с особым противопожарным режимом, чтобы защитить население и территории региона от ЧС, перед майскими праздниками разработаны специальные графики патрулирования на срок до 20 рабочих дней. Как сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса Тюменской области, маршруты патрулирования лесов разработаны с учётом сезонных условий, анализа возникновения лесных пожаров, наличия территорий массового отдыха населения, участков лесного фонда, граничащих с населенными пунктами, садоводческими и дачными участками, летними оздоровительными лагерями и санаториями. Все графики были согласованы с отделами полиции межрайонных отделов МВД России по Тюменской области.

Напоминаем, что в связи с неустойчивой погодой, шквалистым ветром или из-за солнечных дней опасность пожара возрастает многократно. Если вы всё-таки собрались «на шашлыки», то отправляйтесь на специально оборудованные мангальными местами базы отдыха и парки.

В случае нарушения требований пожарной безопасности в лесах во время особого противопожарного режима предусмотрено наказание в виде штрафа на граждан в размере от 4-х до 5-ти тысяч рублей; на должностных лиц – от 20-ти до 40-ка тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

За уничтожение или повреждение лесов при пожаре предусмотрен штраф, обязательные, исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы, размер и сроки которых разнятся от причинённого ущерба и направленности умысла виновника (неосторожные действия либо поджог).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали свидетелем возгорания в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону горячей линии по лесным пожарам: 8-800-100-94-00 (единый бесплатный номер, работает круглосуточно), 8 (3452) 62-42-25, через мобильное приложение «Берегите лес» или по короткому номеру 112.

ЦИФРЫ

На прошлых выходных в Тюменской области ликвидировано сразу четыре пожара. Так, 27 апреля в Армизонском районе горела трава, и огонь перебрался в лес. 28 апреля возникли ландшафтные пожары в Голышмановском и Исетском районах. Все возгорания были ликвидированы.