Ор выше гор: осетинская молодежь извинилась перед тюменским блогером

Чем можно разгневать горцев? Правильно – пикантными снимками на фоне их исторических достопримечательностей. Что и сделала блогерша из Тюмени Кристина Шелест.

Позор за фото с гор

Поездку в Осетию тюменка вместе с мужем запланировала заранее. Пара посетила знаковые места южного региона, увидела красоты Кавказа и попробовала местную кухню. Как и у любой молодежи, каждый шаг девушки фиксировался видео и фотосъёмками. Кадры тотчас же отправлялись в соцсети. Часть снимков, где Кристина запечатлена на фоне древней башни в кофте и шортах, попала в местный осетинский паблик и горцы не смогли промолчать.

На тюменку посыпались гневные комментарии и оскорбления. Об этом заявила сама блогерша на своей странице в instagram, где, на минуточку, на неё подписаны 750 тысяч пользователей соцсети.

- Сегодня в директ повалились сообщения о том, чтобы я больше не приезжала в Осетию, и куча "комплиментов", какая я Ш и ***. И всё потому, что в паблике Владикавказа выставили пост с моими фото, - пишет в своём аккаунте Кристина Шелест.

Три поста посвятили тюменскому блогеру "Новости Владикавказа". Фото из instagram

Отметим, что у девушки на фоне башен вполне приличное фото: обтягивающий фигуру бежевый костюм и белые кроссовки. Пользователей возмутила «оттопыренная» пятая точка тюменки на фоне их достопримечательностей. На самом деле, «катастрофа» по поводу фото сильно преувеличена. Ничего оскорбительного и предосудительного в них нет. Это подтверждают сами осетины.

«Не нахожу ничего предосудительного, красивая подтянута девушка, спортивная, не распивает, не курит, одета модно, прилично» - пишут местные жители.

«Вы сами виноваты во всём. Как будто не знают, как реагирует наше население на подобное. Выставили чью-то ж… на фоне башен, как красную тряпку для быка, а народ обвиняют в грубости и непонимании. Как будто нельзя было у неё другое фото взять. Вот и результат» - обращаются к админам горцы.

В instagram Кристины есть куда более откровенные фото, чем снимки из Осетии. Фото из instagram

Псевдопатриоты лишают Осетию туристов

За тюменку активно вступилась местная молодёжь. Они пишут ей слова поддержки, извиняются и вновь приглашают в Осетию.

Накануне, в паблике «Новости Владикавказа» появился уже третий пост, посвящённый тюменке, где автор называет псевдопатриотами тех, кто опустился до оскорблений в адрес гостьи из Тюмени.

«Сегодня благодаря «благоразумным» жителям нашей республики мы лишились более 700 тысяч потенциальных туристов. А всё из-за того, что чьи-то зашоренные двуличные умы посчитали постыдным носить так называемые «велосипедки» в горах. Ума радетелей за «обычаи и традиции» хватило лишь на угрозы и оскорбления, которые были справедливо опубликованы.

Друзья, пора давно понять, что туризм – понятие глобальное. И туристы бывают разной национальности, разных понятий, устоев, разного воспитания и разного (о боже!) цвета кожи. Завтра к нам приедут с другого конца планеты, и будут танцевать свои народные танцы, и вы будете им в комментариях писать «Ребята, алло, у нас только лезгинку танцуют, в симд быстро постройтесь»?

Но благо вас таких меньшинство. Тех, кто не понимает, что люди разные. Спасибо Кристине, что так отзывалась о красоте нашей республики и мы очень надеемся, что не испортили впечатления о ней из-за псевдопатриотов. Публично приносим свои извинения за публикацию, поскольку не знали, какие последствия за собой она понесёт в адрес блогера. Ждем вас в гости ещё и ещё раз! Покажем больше и красивее» - обращаются осетины к Кристине.

Кристина с мужем в Осетии. Фото из instagram

Впечатления не испорчены

Сама девушка вполне довольна поездкой и на всём пути не встречала подобного недоразумения.

- Хочу отметить, что моё впечатление и отношение к Кавказу остаётся всё такое же, как и в первые дни путешествия. И всё потому, что в поездке я не столкнулась ни разу с тем, что произошло сегодня, - пишет Кристина.

Добавим, что Северная Осетия завлекает туристов древними памятниками, оздоровительными минеральными источниками, неповторимой кухней, а также поразительной красотой Кавказских гор.