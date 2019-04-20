Тюменцы озвучили идеи в области закупок, которые можно транслировать на федеральный уровень

В Тюмени прошел круглый стол по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков. В нем приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, а также более 10 национальных гигантов, среди которых «Роснефть», «Россети», «Росавтодор», РЖД, «Транснефть Сибирь» и другие. Организатором мероприятия выступили «Корпорация МСП» совместно с правительством Тюменской области и заинтересованными заказчиками.

Как отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, Тюменская область с «Корпорацией МСП» работает давно, проводя подобные семинары.

- Как показывает практика, те предприниматели, которые принимали в них участие, воспользовались услугами корпорации, остались довольны. Бытует мнение, что участвовать в закупках, пользоваться госуслугами сложно и практически невозможно. Но подобные мероприятия доказывают, что есть те, кто успешно участвует в закупках, развивается, масштабирует свой бизнес. Мы делаем это для того, чтобы предпринимателям жилось легче в сложное экономическое время, - прокомментировала Лариса Невидайло.

Организатором мероприятия выступили «Корпорация МСП» совместно с правительством Тюменской областиФото: Лидия Шумкова

Наталья Коротченкова, заместитель генерального директора «Корпорации «МСП», пояснила, что необходимость работать в таком формате в том числе возникла, чтобы «сломать» недоверие малых и средних компаний к крупнейшим заказчикам. Первые семинары начались в конце 2016 года, поскольку заказчикам была поставлена задача покупать товары и услуги у субъектов малого и среднего предпринимательства в больших ценовых параметрах.

- Нужно было показать, что малый бизнес может быть поставщиком, что не нужно бояться участвовать в закупках. Сейчас мы видим наращивание объемов закупок. В 2016 году это было 1,5 триллиона рублей. За 2018 год цифра увеличилась до 3,26 триллионов и 363 тысяч номенклатурных позиций. На сегодняшний день поставщики показали себя как надежные. Они исполняют требования заказчиков, - подчеркнула Наталья Коротченкова.

Она добавила, что в Тюмени по сравнению с другими регионами в большей степени представлен нефтегазовый сектор, производственный бизнес, поэтому здесь более высокий уровень поставщиков. Заместитель генерального директора также заявила, что в ходе обсуждений тюменцы озвучили идеи, которые можно транслировать на федеральный уровень. Например, поступило предложение по переходу на трехлетнее планирование, поскольку сейчас планы закупок составляются только на один календарный год. Соответственно субъект МСП не может сделать долгосрочное планирование, в том числе нанимать работников, приобретать производственные мощности.

- Это законодательная инициатива о внесении изменений в Федеральный закон № 223-ФЗ, она будет реализована в рамках национального паспорта. Традиционно малый и средний бизнес озвучил проблему неплатежей со стороны заказчиков. Отмечу, что тут планируется введение административного наказания для заказчика, -уточнила Наталья Коротченкова.

В ходе круглого стола со стороны предпринимателей прозвучало много содержательных вопросов в адрес властей и первых лиц крупных компаний. На часть вопросов ответ был получен сразу, часть забрали в работу для уточнения всех обстоятельств.