Какие дороги отремонтируют в Тюмени в 2019 году

В Тюмени в 2019 году за счет городского бюджета планируют построить и отремонтировать 21,31 километр автомобильных дорог. Еще 33 километра сделают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом на заседании коллегии администрации Тюмени сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

ПОЛНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

По словам чиновника, под программу строительства и реконструкции попала улица Мельникайте. Вдоль нее ремонтом охватят участки от улицы Хабаровская до улицы Харьковская, транспортную развязку в разных уровнях на пересечении с ж/д «Москва-Владивосток», а также участок от реки Туры до улицы Дружбы. Строительство начнут в этом году, но выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ запланировано на 2022 год.

Кроме того, предполагается строительство автомобильных дорог в микрорайонах «Ямальский-2», «Восточный-2», по улице Энергостроителей от улицы Таллинская до улицы бульвар Бориса Щербины, а также в поселке Березняковский и деревне Казарово. Также построят улицы в микрорайонах 3, 4, 5, 6 в жилом районе «Тюменский». Это будет уже пятый этап строительства, который затронет улицу Николая Федорова и завершит работы по пробивке улицы до Широтной.

Всего построить и отремонтировать планируется 12,7 километров автомобильных дорог.

КАПРЕМОНТ

Еще 8,61 километров, как пояснил Игорь Фролов, подлежат капитальному ремонту. Сюда входят ремонт улицы Чернышевского – Полевая на участке от улицы Степана Халтурина до улицы Пролетарская, и завершающая стадия ремонта улицы Осипенко. Капитально сделают участок улицы Одесская от Республики до 50 лет Октября, улицы Киевская от Рижской до ул. Энергетиков. В составе объекта «Капитальный ремонт по ул. Котовского (от ул. Холодильная до ул. Мельникайте), ул. Киевская (от ул. Рижская до ул. Энергетиков), ул. Минская» отремонтируют улицы Минская и Киевская.

Не только жители многоэтажек смогут ходить и ездить по новому асфальту. В районах индивидуальной жилой застройки также пройдет капитальный ремонт. Так обновят улицы Фирменная, Веселая, Буковая, Лавровая и переулки Кипарисовый, Берестяной, Осиновый, Миндальный в районе озера Цимлянского. Капитальный ремонт автомобильных дорог пройдет также в границах улиц 2-я Северная – 5-я Северная в районе Мелиораторов.

НАЦПРОЕКТ

В черте Тюмени строительно-монтажные работы пройдут не только за счет городского бюджета. Большую часть километров сделают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность составит порядка 33 км, а площадь покрытия проезжей части - 667 007,49 квадратных метров.

Как подчеркнул директор департамента, мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части путем холодного фрезерования помогут поддержать автодороги в нормативном состоянии.

Из объектов ремонта на 2019 год стоит выделить такие крупные артерии города, как улица Широтная (от улицы Мельникайте до улицы Боровская), улица Республики (улицы Новаторов - Старотобольский тракт), улица Пермякова (улица 30 лет Победы – Обход Тюмени), а также улицы Тимуровцев-Магистральная (улица Щербакова-поворот на Березняки) и улица Профсоюзная (улица 50 лет Октября – улица Республики) и другие.

- По 80% объектам контракты уже заключены или идет их подписание. По некоторым объектам в мае уже приступят к работам, - отметил Игорь Фролов.