2019-04-22T07:41:53+03:00
Экономика

Эксперты «Талана» выступили на Всероссийском жилищном конгрессе

Сотрудники федерального девелопера рассказали коллегам об опыте работы с эскроу и автоматизации продаж
Поделиться:
Фото федерального девелопера «Талан»Фото федерального девелопера «Талан»
Изменить размер текста:

В Сочи прошел Всероссийский жилищный конгресс, который собрал более 3 000 специалистов рынка недвижимости со всей страны. Сотрудники федерального девелопера «Талан» рассказали коллегам об опыте работы с эскроу и автоматизации продаж.

Директор департамента продаж «Талана» в Перми Наталья Андаева рассказала об особенностях работы с эскроу-счетами. У девелоперов много вопросов, связанных с работой по новой схеме: уже с 1 июля все российские застройщики будут привлекать средства дольщиков только через специальные счета. «Талан» одним из первых в стране начал заключать договоры долевого участия с использованием эскроу, а в марте подписал соглашение со Сбербанком на 57 млрд рублей о финансировании строительства проектов с использованием эскроу-счетов.

- Мы зарегистрировали первые сделки по продаже квартир через эскроу в пермском ЖК «Счастье» в августе 2018 года и только за первый месяц заключили 81 договор на сумму 262 млн рублей. Благодаря высокому спросу мы смогли заметно снизить ставку по проектному кредиту. Сейчас объем средств на счетах эскроу в разы превышает сумму кредита, – рассказала Наталья Андаева.

Заместитель генерального директора по продажам компании «Талан» Ольга Нуриева поделилась результатами работы контактного центра, который застройщик запустил летом прошлого года. «Собственный колл-центр даже для крупного застройщика – не самое популярное решение, обычно с потенциальными покупателями квартир общаются отделы продаж. Запустив свой контактный центр, мы повысили доступность для клиентов: дозвониться в «Талан» можно в выходные дни или когда все специалисты по продажам заняты. Кроме того, колл-центр выполняет целый ряд дополнительных функций, в том числе обрабатывает заявки из социальных сетей, проводит аудит звонков и замеряет уровень потребительской лояльности. Это помогает нам улучшать качество обслуживания клиентов», – отметила Ольга Нуриева.

СПРАВКА КП

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 семей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 14 городах: Владивостоке, Ижевске, Перми, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Севастополе, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Aukett Swanke (Великобритания), TSPA (Германия), Akkitehtisuunnittel (Финляндия) и др. Также проекты «Талана» предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и современные технические решения. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов. «Талан» имеет максимальный балл (5 баллов) в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.

В Тюмени Компания возводит современный жилой комплекс комфорт класса – Интеллект-Квартал, расположенный в микрорайоне Тюменская Слобода.

Проектная декларация и прочая правовая документация опубликована на сайте девелопера: тюмень.талан.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: Расширение экономических связей России и Украины маловероятно при такой жесткой позиции Зеленского по ситуации вокруг Донбасса и Крыма
Что ждет экономику Украины в случае победы Зеленского — об этом КП рассказывает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Новости 24
Диктант Победы тюменцы будут писать на семи площадках
Сенсационный интернет теперь доступен каждому жителю Тюменской области
Участники «Добропоезда» проведут в Тюмени фестиваль ходьбы и форум безграничных возможностей
Предпринимателей Тюмени научат избегать проблем при уплате налогов
Погода 22 апреля в Тюмени: пасмурно
В Тюмени ищут женщину с четырехопорной тростью
Тюменских подростков научат дружить с Законом
Тюменским пятиклассникам расскажут про ЕГЭ
Тюменцам рассказали, как защитить детей от падения из окон
Тюменским предприятиям выплатят субсидии на международную сертификацию
Юные тюменцы предстали в образе исторических личностей
В Тюменской области нехватка строителей
Появилось видео, где взбесившийся «Рендж ровер» смял восемь авто на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени