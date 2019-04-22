Эксперты «Талана» выступили на Всероссийском жилищном конгрессе

В Сочи прошел Всероссийский жилищный конгресс, который собрал более 3 000 специалистов рынка недвижимости со всей страны. Сотрудники федерального девелопера «Талан» рассказали коллегам об опыте работы с эскроу и автоматизации продаж.

Директор департамента продаж «Талана» в Перми Наталья Андаева рассказала об особенностях работы с эскроу-счетами. У девелоперов много вопросов, связанных с работой по новой схеме: уже с 1 июля все российские застройщики будут привлекать средства дольщиков только через специальные счета. «Талан» одним из первых в стране начал заключать договоры долевого участия с использованием эскроу, а в марте подписал соглашение со Сбербанком на 57 млрд рублей о финансировании строительства проектов с использованием эскроу-счетов.

- Мы зарегистрировали первые сделки по продаже квартир через эскроу в пермском ЖК «Счастье» в августе 2018 года и только за первый месяц заключили 81 договор на сумму 262 млн рублей. Благодаря высокому спросу мы смогли заметно снизить ставку по проектному кредиту. Сейчас объем средств на счетах эскроу в разы превышает сумму кредита, – рассказала Наталья Андаева.

Заместитель генерального директора по продажам компании «Талан» Ольга Нуриева поделилась результатами работы контактного центра, который застройщик запустил летом прошлого года. «Собственный колл-центр даже для крупного застройщика – не самое популярное решение, обычно с потенциальными покупателями квартир общаются отделы продаж. Запустив свой контактный центр, мы повысили доступность для клиентов: дозвониться в «Талан» можно в выходные дни или когда все специалисты по продажам заняты. Кроме того, колл-центр выполняет целый ряд дополнительных функций, в том числе обрабатывает заявки из социальных сетей, проводит аудит звонков и замеряет уровень потребительской лояльности. Это помогает нам улучшать качество обслуживания клиентов», – отметила Ольга Нуриева.

СПРАВКА КП

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 семей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 14 городах: Владивостоке, Ижевске, Перми, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Севастополе, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Aukett Swanke (Великобритания), TSPA (Германия), Akkitehtisuunnittel (Финляндия) и др. Также проекты «Талана» предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и современные технические решения. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов. «Талан» имеет максимальный балл (5 баллов) в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.

В Тюмени Компания возводит современный жилой комплекс комфорт класса – Интеллект-Квартал, расположенный в микрорайоне Тюменская Слобода.

Проектная декларация и прочая правовая документация опубликована на сайте девелопера: тюмень.талан.рф