Куда сходить в Тюмени на выходных 27 и 28 апреля 2019

Впереди – последние апрельские, праздничные пасхальные выходные! Можно выспаться, заняться домашними делами, сходить всей семьёй в гости или на какое-нибудь интересное мероприятие. Чтобы вам сделать правильный выбор, «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила обзор интересных событий на предстоящие выходные на любой вкус и цвет!

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ

- В КТЗ «Байконур» (ул. Горького, 44/3) в 18 часов состоится музыкальный трибьют-проект «Легенды русского рока». Здесь собраны все самые популярные композиции, которые перевернули советский музыкальный мир, а позже – и мир России. В программе прозвучат хиты известнейших групп – таких, как «Алиса», «ДДТ», «Аквариум», «Кино», «Зоопарк», «Агата Кристи» и «Наутилус Помпилиус» и др. Стоимость: 300-800 рублей.

Легенды русского рока. Фото: VisitTyumen

- В том же «Байконуре» спустя три часа, в 21 час состоится дискотека в стиле 90-х. Гостей ждёт незабываемая атмосфера с любимыми хитами нашего детства, юношества и молодости. Стоимость: 200 рублей. Для тех, кто придёт в костюме по теме мероприятия, вход свободный.

Дискотека 90-х. Фото: VisitTyumen

- В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74/4, 2-й этаж) в 20 часов состоится показ культовой картины Квентина Тарантино «Бешеные псы». Сюжет картины крутится вокруг ограбления, после которого преступники обираются в назначенном месте. В заброшенном складе на окраине города они пытаются выяснить, кто их подставил. Депозит: 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре.

Кинопоказ "Бешеные псы". Фото: VisitTyumen

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ

- В тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 17 часов пройдёт мастер-класс по рисованию акварелью. Как сообщили организаторы, начинающие художники нарисуют морской пейзаж – сначала карандашом, а потом и красками. Стоимость: 800 рублей.

- В МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а) в 11 и 17 часов (и в субботу, и в воскресенье) пройдёт музыкальный детский интерактивный спектакль «Приключения подводных жителей». Участники постановки смогут абсолютно всё: веселиться, петь, фотографироваться, бегать по сцене, играть с реквизитом, трогать, слушать и смотреть. Актёры спектакля взаимодействуют с предметами и воплощают образы, которые царят на глубине «подводного мира». Стоимость: 400 рублей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ

- На ул. Володарского, 50 в 14 часов состоится мастер-класс по кожевенному мастерству. Участников мастер-класса научат работать с кожевенным инструментов, кроить и обрабатывать урез кожи, а также изготавливать изделие вручную. Свои поделки «мастера» смогут забрать домой. Стоимость: 1200 рублей.

- Во Дворце спорта (ул. Р. Люксембург, 12) в 18 часов стартует ледовое шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха», в котором выступят триумфаторы чемпионата мира: пары Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов! В 2019 году продюсерской компании Авербуха, которая создаёт уникальные ледовые шоу, отмечает юбилей. В связи с этим в Тюмени и покажут грандиозную постановку. Стоимость: 800-3000 рублей.

Ледовое шоу Ильи Авербуха. Фото: VisitTyumen

- В Доме печати (ул. Осипенко, 81) в 20.30 вновь пройдёт стэндап-шоу «Открытый микрофон». На сцену снова выйдут опытные комики, а также новички, которые попробуют покорить сцену. Стоимость: бесплатно.

Открытый микрофон. Фото: VisitTyumen

- В Католическом костеле святого Иосифа (ул. Ленина, 7) 28 апреля в 14 часов и 29 апреля в 19 часов пройдёт праздничный пасхальный концерт. Музыканты сыграют на средневековой волынке, кельтской арфе, ирландской флейте и органе конца XIX века. Кроме того, гостей ждёт оперное сопрано и дуэт двух скрипачей. В программе прозвучит музыка Баха и Вивальди, шотландские и ирландские мелодии, а также музыка из аниме и «Игры престолов». Рекомендуемая сумма пожертвований на входе: 300 рублей. Телефон для бронирования мест: 8-905-826-85-21 (смс, вайбер, вотцап). В сообщении нужно указать дату концерта, фамилию и количество желающих.