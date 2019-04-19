2019-04-25T11:27:10+03:00
Происшествия

В Югре из-за гибели ребенка в детском саду проверят на безопасность все дошкольные учреждения Нягани

Губернатор округа Наталья Комарова поручила провести проверку всех обстоятельств трагедии
Лидия Шумкова
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В детском саду Нягани погиб ребёнокВ детском саду Нягани погиб ребёнок
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Губернатор Югры Наталья Комарова поручила Департаменту образования и молодежной политики автономного округа провести проверку в связи с чрезвычайным происшествием на площадке детского сада в Нягани. Накануне, 18 апреля, там пострадал четырехлетний ребенок.

Малыш во время прогулки на детской площадке просунул голову между двумя частями ограждения деревянной конструкции и не смог выбраться самостоятельно. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Через несколько часов после происшествия, по поручению главы региона, из Ханты-Мансийска в город вылетел самолет КУ «Центр медицины катастроф» со специализированной бригадой врачей для оценки состояния ребенка на месте и принятия решения о проведении медицинской эвакуации. Но жизнь ребенка спасти не удалось, по предварительным данным смерть наступила от асфиксии.

На этой игровой площадке погиб малыш. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

На этой игровой площадке погиб малыш. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

В настоящее время уже создана специальная комиссия, которая работает на месте в Нягани. Также в администрации города состоялось оперативное совещание, где глава города поручил внепланово проверить техническое состояние всех детских и спортивных площадок, расположенных на территории муниципалитета.

Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада за причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Допрашиваются руководство и работники детского сада, следователями изъяты и изучаются должностные инструкции работников и другая служебная документация учреждения, а также записи с камер видеонаблюдения. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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