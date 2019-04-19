Антон Силуанов пообещал увеличить поддержку для малого бизнеса в Тюмени

Как расширить долю участия малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших заказчиков, в эти минуты обсуждают участники круглого стола «Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ». В Тюмени он проходит в рамках рабочей поездки Антона Силуанова.

Первый заместитель Председателя правительства и глава Минфина Антон Силуанов поприветствовал участников мероприятия, передает корреспондент "Комсомольской правды-Тюмень" с места событий.

- Спасибо, что выбрали путь предпринимателя. Это одновременно и рискованный и правильный путь. Кто-то из вас вырастет до крупного бизнеса, кто-то нет. Но важно, что вы производите свою продукцию. Перед нами стоит задача увеличить долю и количество МСП, участвующих в закупках. Нужно обеспечить объем участия МСП на 5 трл рублей. К 2024 году. Сейчас эта сумма составляет более 3 трл рублей. Мы будем продолжать работу в этом направлении, - подчеркнул Силуанов.

Вместе с Антоном Силуановым круглый стол посетил губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Малому бизнесу нужна большая поддержка, и не только финансовая, но и административная. На территории области мы осуществляем такую поддержку, - отметил Александр Моор.

Кроме того, меры поддержки малому и среднему бизнесу оказывают и в финансовой сфере. По словам представителей АО «МСП Банк», для различных категорий предпринимателей существуют определенные кредитные продукты банка и меры финансовой поддержки.

Судя, по ходу круглово стола, предпринимателей интересуют вопросы создания цифровых платформ в сфере торговли и субконтрактации. В ближайшее время начнется разработка электронного сервиса, который позволит предпринимателю заполнять заявку на участие в закупках в цифровой форме. Кроме того, идет подготовка отдельного федерального закона, направленного на увеличение сроков формирования планов закупок на долгосрочную перспективу. Планируется также ввести административную ответственность для заказчиков в связи с несоблюдением предельных сроки оплаты по договорам.