Библионочь-2019: тюменские читальные залы превратят в театры

Тюменские библиотеки изменят привычкам и не станут закрывать двери до 22.00. Правда, произойдет это только в один вечер сегодня, 19 апреля. Так хранилища знаний поддержат Всероссийскую ежегодную социально-культурную акцию «Библионочь», которая проходит в стране в восьмой раз. «Комсомолка» выяснила, что приготовили библиотеки своим поздним гостям в этом году.

«БИБЛИОДВИЖУХА»

Центральной площадкой станет Тюменская областная научная библиотека имени Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) и ее филиалы (по адресу улице Тульская, 4/3 и улице Холодильная, д. 84). Об этом сообщили в департаменте культуры Тюменской области. Там организуют более 50 площадок, направленных на людей разного возраста и интересов. Филиал на Холодильной будет работать с 17.00 до 20.00, на Тульской – с 18.00 до 21.00, а программа в главном здании библиотеки предполагает мероприятия с 19.00 до полуночи.

У Централизованной городской библиотечной системы Тюмени будут свои площадки. По традиции их четыре. В Центральной детской библиотеке по улице Харьковской, 48 организуют «Детскую», в Центре семейного чтения имени А.С.Пушкина по ул. Газовиков, 30 - «Семейную», в Информационно-библиотечном центре для молодежи по улице Червишевский тракт, 15 - «Молодежную» и, наконец, в Центральной городской библиотеке по улице Луначарского, 51 - «Центральную». Самые первые мероприятия там начнутся ровно в 18.00, а закончатся в 22.00.

К акции также присоединятся все муниципальные образования Тюменской области. Пространство каждой библиотеки подарит посетителям возможность познакомиться с различными выставками, новыми книгами, пообщаться с интересными людьми, найти друзей и с пользой провести свое свободное время. Причем совершенно бесплатно – вход на все площадки свободный.

Как подчеркнули в департаменте культуры Тюменской области, в этом году тема фестиваля посвящена наступлению театрального года в России, девиз акции – «Весь мир – театр!».

особое внимание детям - для них площадки будут работать практически повсеместно. Фото из группы «Библионочь-2019 в ТОНБ им. Д.И.Менделеева» в ВК

ПО-ОБЛАСТНОМУ

В рамках «Библионочи» в областной библиотеке по паспорту будут выдавать эксклюзивные читательские билеты с логотипами «Библионочь-2019» и «Год Театра в Российской Федерации». А на четырех этажах здания по улице Орджоникидзе гостей ждут почти 30 площадок с мастер-классами, выступлениями театральных коллективов, встречами с актерами, конкурсами, выставками и экскурсиями. Завершением ночи станет фаер-шоу «Книжная феерия» от театра огня «Семаргл» в 23:30.

В филиале на Тульской родителям с детьми приготовили 19 площадок, а во время закрытия там организуют световое шоу «Северное сияние» от театра «Гелиос». В другом филиале на Холодильной, где находится «Специальная библиотека для слепых», будут работать семь площадок.

В центральной библиотеке им. З.К. Тоболкина в Заводоуковске, центральных библиотеках Ишима, Нижнетавдинского, Ярковского района и других районных учреждениях больших и маленьких посетителей ожидают разнообразные программы. Например, в Заводоуковске (начало в 20.00) герои литературных произведений превратят зрителей в участников развернутого театрального действа. А в Нижней Тавде с 19.00 до 00.00 гостям организуют мастер-класс по изготовлению театральных аксессуаров, фотозону «Театральная бессонница», а также приключенческий квест.

Творческие мастер-класс - непременный элемент "Библионочи" в 2019 году. Фото из группы "Больше, чем ты думаешь" в ВК

ПО-ГОРОДСКОМУ

У Централизованной городской библиотечной системы Тюмени своя атмосфера. По информации главного библиотекаря отдела социокультурной и досуговой деятельности Центральной городской библиотеки Антонины Марковой, на площадке «Семейной» будут ждать зрителей от 4 до 99 лет. В 19.00 здесь начнет свою работу площадка под названием «Кому забава, кому - искусство!», где все желающие смогут смастерить персонажей сказок Ханса Кристиана Андерсена. Приятным сюрпризом для гостей станет аквагрим «Я люблю театр!» и интерактивный теневой спектакль «Сказ о Никите Кожемяке».

На «Детской» площадке организаторы, конечно, будут больше всего ждать юных зрителей. Там в 18.00 известный тюменский кукольник Сергей Ильин представит моноспектакль «Такие разные куклы», а затем состоится концертная программа и необычные мастер-классы по основам театрального мастерства. Представление цирковой студии «Сказочный мир» и световое шоу сделают детские «Библиосумерки» по-настоящему веселыми и праздничными.

«Центральная» площадка рассчитана на разновозрастную аудиторию. В 19.00 там начнется театральная читка книги тюменской писательницы Наташи Корсак «Полет в Чаромдракос» и тренинг «Актерское мастерство для детей» от Ольги Чусовитиной. В 20.00 для детской аудитории состоится презентация книги «Уютный дворик», а взрослых в это время познакомит с секретами профессионального мастерства гример-постижер. Хорошее настроение и атмосферу праздника создадут танцы, мультики, музыкальные игры с аниматорами.

«Молодежная» площадка проработает в средневековой атмосфере, которую создадут актеры театра «Альтер-Эго» в средневековых образах. В 19.00 для интеллектуалов и заядлых театралов состоится лекция о загадках личности и творческом наследии Уильяма Шекспира. Творчески настроенные посетители примут участие в мастер-классе «Портрет А-ля Шекспир» и мастер-классе по актерскому мастерству. А любителей разговорного английского языка ожидают «Страсти по Шекспиру». Завершится все юмор-шоу «Мы такие разные-2» в исполнении Театра-студии «Лаборатория перемен».